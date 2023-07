Oroscopo del mese di agosto di Paolo Fox: tutti i segni e le previsioni

Il mese di agosto è il culmine della stagione estiva e precede il rinnovamento di settembre per tutti i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni agostane analizzando l’oroscopo di Paolo Fox!

Ariete: prendetevi cura di voi

Il lavoro procede e le nuove conoscenze sono favorite, ma i livelli di energia sono al minimo. Ritagliatevi momenti solo per voi.

Toro: prediligete il relax

Agosto riserva qualche momento di stanchezza e difficoltà comunicativa: meglio concentrarsi sulla sfera privata senza fare investimenti.

Gemelli: osate di più

Canalizzate la vostra naturale creatività e l’energia del momento per partire all’avventura, ma anche per superare un ostacolo professionale.

Cancro: una fucina di idee

Sarà un periodo ricco da energia, da convogliare tutta in nuovi progetti che sono favoriti dagli astri, ma senza strafare per la salute.

Leone: un mese ruggente

Grazie al vostro carattere saprete prendervi la scena sul lavoro e in amore, beneficiando del vento in poppa. Non esagerate però con le spese.

Vergine: pazienza sul lavoro

Agosto di vacanza ma anche di stanca lavorativa: portate pazienza e ricorrete al vostro pragmatismo e alle energie in aumento per superare col sorriso il mese.

Bilancia: al centro della scena

Approfitterete delle innate doti sociali per nuove conoscenze anche in viaggio, ma occhio al portafoglio, che in vacanza può alleggerirsi in fretta.

Scorpione: dosate le energie

Concentratevi sul piano sentimentale, dove gli astri sono favorevoli. Le vostre energie prorompenti potrebbero lasciare spazio a dei cali.

Sagittario: sarete delle calamite

Sarà un mese che rispecchia le vostre personalità magnetiche verso gli altri, soprattutto in viaggio e in amore, ma che invita alla cautela sul lavoro.

Capricorno: un po’ di prudenza

Siete abituati ad andare coi piedi di piombo e sarà un bene per non farvi sbilanciare dall’energia, ma le novità sul lavoro potrebbero essere dietro l’angolo.

Acquario: seguite l’istinto senza esagerare

Agosto sarà un periodo favorevole in amore e sul lavoro, grazie all’intuito che vi contraddistingue. Attenzione però sia alla salute sia al lato economico.

Ritroverete stimoli sul lavoro, ma l’amore potrà riservare più di qualche perplessità. Concentratevi sulla ricerca dell’equilibrio interiore!