Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 24 al 30 luglio 2023: Cancro in prima fila, arrivano grandissime novità

Arriva l'oroscopo dell'ultima settimana di luglio: la più calda e non solo dal punto di vista climatico. Mentre molti italiani sono ormai in vacanza, le stelle non vanno mai in ferie! Soprattutto quelle di Paolo Fox.

Ariete

Sarà una settimana particolarmente bollente, complici le temperature si può dire che non avrete altro in mente. Peccato che a breve ci sarà un brusco ritorno alla realtà.

Toro

Non c’è molto da dire sul vostro lavoro, concentrati come non mai non ne sbagliate una. Siete intenti a dimostrare a tutti che ci sarà un motivo se siete stati scelti voi per la promozione.

Gemelli

Un particolare che non passa inosservato vi costringerà a dare giustificazioni un po’ a tutti.

Non riuscite purtroppo a togliervi dalla testa le idee di chi vorrebbe qualcosa in più.

Cancro

L’amore sarà il vero protagonista di questa bollente settimana di fine luglio. Non lascerete che il partner si liberi di voi neanche per un secondo.

Leone

Cercate di limitare i colpi di testa che ultimamente vi hanno reso irascibile e insopportabile. Chi vi sta intorno ha ben compreso che c’è qualcosa che non va e non potrete mentire a lungo.

Vergine

Lasciate spazio a tutti coloro che cercano di passarvi davanti, a breve avranno la dimostrazione di chi siete davvero.

Basterà una piccola spinta per consentirvi di trovare pace.

Bilancia

Il futuro riserva novità incandescenti ma per ora dovete concentrarvi solo ed esclusivamente sul lavoro. Inutile dire che c’è qualcosa che vi blocca più del previsto.

Scorpione

Lasciate perdere tutte quelle distrazioni che non apportano nulla di nuovo ai vostri interessi. Dedicatevi maggiormente a ciò che vi sta a cuore, riscoprirete il benessere che vi è mancato per un lungo periodo.

Sagittario

Impossibile non comprendere le ragioni alla base del vostro cambiamento, la dialettica non è mai stato il vostro forte ma nei fatti non vi batte nessuno.

Capricorno

Un periodo un po’ impegnativo è alle porte, quindi cercate di far passare questa settimana con la pace e la tranquillità che vi serve per riuscire a trovare serenità.

Aquario

Impegnati come sempre, non vi siete accorti che qualcosa con il partner sembra essersi rotto. Aprite gli occhi perché le perdite sono ingenti.

Pesci

Siete alla fine di un percorso un po’ altalenante, avete fatto poco ma c’è sempre tempo per migliorare.