Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, la brutta notizia sulle gravidanze: cosa è successo alla coppia vip

Da anni sono una coppia e di recente hanno deciso di sposarsi: da sempre, si sa che vogliono avere dei figli oltre ai due “bambini pelosi” adottati in precedenza. Sono Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser, coppia nata nella casa del Grande Fratello Vip diventata stabile in quel di Milano, dove hanno anche comprato casa insieme.

All’ennesimo pancino sospetto -ovviamente sbandierato da ogni sito di gossip- la coppia ha però deciso di rivelare un aspetto doloroso della loro vita privata, che riguarda proprio la possibilità di avere un figlio.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, i progetti: il matrimonio e un figlio

Cecilia Rodriguez ed Ignazio Moser sono una coppia che litiga e fa pace con grande intensità e pare che sia proprio questo il segreto della loro unione, come ha spiegato lui a Chi: “Siamo una coppia che litiga un sacco, e forse è uno dei motivi per i quali siamo affiatati.

Siamo due teste calde, passionali. Quando andiamo nella stessa direzione va bene, ma quando non siamo allineati nascono scontri che si risolvono con grandi…atti di pace”.

La proposta di matrimonio giunta qualche tempo fa è stata inaspettata, ma le nozze che erano programmate a ottobre dovranno aspettare ancora un po’, spiega Moser: “Aspettiamo sua zia, che in quel periodo è impegnata con le elezioni in Argentina.

Sarà l’anno prossimo, in primavera. E, come ho detto, ci vivremo per tutta la vita”.

Cecilia Rodriguez e i figli: “Non è così semplice”

Una nota di tristezza cade nel momento in cui si parla di figli, che Cecilia Rodriguez e Moser avrebbero voluto ormai da tempo: “Avremmo voluto fare prima i figli, ma non è così semplice come ti raccontano, ci stiamo provando. Visto che il rapporto è consolidato, il matrimonio è un atto che lo sancisce, ma avremmo preferito diventare prima genitori. Purtroppo non è ancora successo”.