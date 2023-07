Federica Pellegrini e Matteo Giunta, tutto sul loro grandissimo amore: lo strano primo incontro e cosa c’entra Filippo Magnini

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è probabilmente la più romantica degli ultimi anni. Ormai felicemente sposati, i due hanno partecipato alla 10° edizione di Pechino Express, il viaggio itinerante. Ma com’è nato il loro amore e quali sono state le tappe più importanti?

Federica Pellegrini e la storia con Matteo Giunta

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Matteo Giunta è iniziata nel 2013, quando Federica era ancora una campionessa nel pieno della sua attività agonistica, tanto da essere considerata la migliore nuotatrice di tutti i tempi. Matteo, invece, svolgeva la sua attività di preparatore atletico per Filippo Magnini, un altro bravo nuotatore oltre che fidanzato della campionessa.

Galeotto fu l’incontro con Giunta a cui chiese di allenarla, interrompendo il rapporto di lavoro con il suo storico preparatore Philippe Lucas.

La storia d’amore tra Magnini e la Pellegrini è iniziata nel 2011, con uno stop nel 2013. Dopo quell’anno i due sono stati insieme regolarmente fino al 2017, quando la campionessa decide di lasciarlo perché non più sicura dei suoi sentimenti. Qualche mese dopo la chiusura della relazione con Filippo Magnini, la bella Federica è stata più volte ripresa dai fotografi in compagnia di Matteo Giunta, e sebbene non fossero immagini esplicite, le foto lasciavano chiaramente intendere una simpatia tra i due.

Le foto sui social della loro love story

La storia vera e propria ha avuto inizio ne 2018 quando Gente, il noto settimanale a tema gossip, ha pubblicato delle foto della Pellegrini insieme a Giunta e ai genitori, in festa a Livigno.

Un incontro che non ha lasciato più dubbi sulla natura del loro rapporto: finalmente i due avevano deciso di uscire allo scoperto, presentandosi anche alle rispettive famiglie.

Sebbene ormai nota, Federica Pellegrini ha voluto dare pieno riconoscimento alla sua storia solo nel 2019 con una foto social che la riprendeva con Matteo Giunta in occasione di un evento sportivo che prende il nome di “Meravigliosi”.

Da allora è stato un crescendo d’amore e passione e il 27 agosto 2022 i due si sono uniti in matrimonio per poi partire in luna di miele a dicembre dello stesso anno per le Maldive.