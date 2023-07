Attilio Romita offeso da Mediaset: cosa è successo al giornalista dopo il GF Vip

Attilio Romita è stato uno dei personaggi più controversi dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip: eliminato dal programma a poco più di un mese dalla fine, l’ex giornalista Rai ora si concentra su progetti personali ben lontani dal mondo dei reality e si toglie qualche sassolino dalla scarpa.

Attilio Romita parla del GF Vip e racconta tutto: la delusione dopo la decisione di Mediaset

L’edizione 2023 del Grande Fratello Vip è stato il canto del cigno del trash Mediaset: la rivoluzione di Piersilvio Berlusconi ha deciso di mettere una gigantesca pietra sopra tutto ciò che si è visto in televisione e, quando diciamo tutto, intendiamo tutto: persone comprese.

Attilio Romita, ovviamente, è tra queste: !Mediaset ha avuto indicazioni precise in merito a tutti i partecipanti alla scorsa edizione del Grande Fratello. Secondo l’editore sarebbero concorrenti da dimenticare o, in ogni caso, da non invitare in nessun ruolo sulle reti Mediaset. Motivo per cui credo che abbiano escluso qualsiasi nostra ipotesi di collaborazione”. Romita non ha apprezzato affatto questa presa di posizione: “Mi sento francamente un po’ offeso, perché non credo di essere mai stato maleducato all’interno della casa.

E penso che, in ogni caso, questa sia stata un’edizione di grande successo”.

In questo momento ad ogni modo i suoi progetti parlano di ben altro: “Da una chiacchierata con Mimma è emerso che avevo sottovalutato un dettaglio: non le ho fatto la proposta di matrimonio e lei mi ha fatto capire che ci tiene molto.

Quindi ho deciso di farle una sorpresa con tutti i crismi la notte di Ferragosto, mentre saremo sull’Isola d’Elba. Poi, a settembre, stabiliremo la data definitiva delle nozze, probabilmente a Villa Menelao, in provincia di Bari. Una data che possa permettere anche ad Alfonso Signorini di partecipare”.

A quanto pare infatti il conduttore è rimasto molto amico di Romita e della sua compagna, Mimma Fusco.