Chi è Shari, la nuova fiamma di Salmo e sua partner nella musica: come si sono conosciuti

È Shari la ragazza bionda che da qualche tempo a questa parte vediamo nelle foto con Salmo, al secolo Maurizio Pisciottu. Dopo una relazione di 3 anni (tra l’altro finita male) con la campionessa di kitesurfing Greta Menardo, il rapper olbiese ha deciso di rimettersi in gioco sul fronte sentimentale. Ma chi è la nuova fidanzata del cantante e cosa fa nella vita? Lo scoprirete nelle prossime righe.

Shari, ecco chi è l’attuale fidanzata di Salmo

Il suo nome completo è Shari Noioso e con il rapper condivide il mestiere, dal momento che lei fa la cantante. Nata a Monfalcone (provincia di Gorizia) il 14 ottobre del 2002, si traferisce a Udine con la sua famiglia durante la prima infanzia.

La ragazza inizia molto presto a muovere i primi passi nel mondo della musica, prendendo lezioni di pianoforte e canto dall’età di 10 anni. Risale al 2015 la sua partecipazione al talent show Tu sì que vales, trasmesso su Canale 5, dove Shari arriva in finale ma non riesce a piazzarsi tra i primi 3 classificati.

È del 2019, invece, la sua collaborazione al singolo “Sale” con Benji&Fede (alias Benjamin Mascolo e Federico Rossi), poi inserito nell’album Good Vibes del duo modenese. Il brano riscuote un grande successo nelle classifiche, tanto da qualificarsi come Disco d’Oro.

Nello stesso anno si qualifica tra le 20 migliori promesse di Sanremo Giovani, anche se l’accesso a Sanremo 2020 le viene precluso. La cantante deve aspettare il 2021 per dare una svolta alla sua carriera, quando incontra Salmo e le propone di collaborare con lui in L’angelo caduto.

Shari firma un contratto con la casa discografica Columbia Records a metà del 2022 e pubblica l’EP Fake, con influenze di musica soul e afro-americana. Si piazza al 6° posto a Sanremo Giovani 2022 con il singolo “Sotto voce” e partecipa a Sanremo 2023 con “Egoista”, classificandosi ventisettesima.

Shari, la relazione con Salmo

I due si conoscono dal 2021, ma le prime indiscrezioni risalgono alla fine del 2022, con un vero e proprio boom durante il Festival di Sanremo 2023.

Salmo ha scritto e prodotto il singolo in gara, oltre ad aver cantato delle cover di Zucchero in coppia con Shari nella quarta serata dell’evento.

La cantante ha prontamente messo a tacere le voci in circolazione, dichiarando che il rapporto con il rapper era di natura puramente professionale. Da tempo, infatti, è noto l’impegno di Salmo nel valorizzare i talenti emergenti nel mondo della musica con varie proposte di collaborazione.

Tuttavia, nelle ultime settimane il produttore sta postando parecchie foto con Shari, dalle quali emerge un rapporto al di là di una semplice amicizia. Per avere conferme in merito, non resta che attendere sviluppi.