Incidente per Salmo, il cantante ha quasi perso un braccio: le sue condizioni

Terribile incidente per il cantante Salmo, che ha rischiato di perdere un braccio nel corso di uni incidente. Attualmente il cantante si trova in ospedale.

Terribile incidente per il cantante Salmo, che ha rischiato di perdere un braccio nel corso di uni incidente. Attualmente il cantante si trova in ospedale e non potrà essere in Sicilia per le due date in programma stasera e domani.

Salmo sarebbe dovuto essere in Sicilia per due concerti: quello di stasera al Green Pop Festival e quello di domani sera al Wave Summer Music di Catania. Un annuncio sui social accompagnato da una sua foto sdraiato in una barella d’ospedale ha però annunciato che non sarebbe andata così, e per un motivo decisamente serio: “Sto bene, ieri ho rischiato di perdere il braccio con una porta di vetro.

Sono stato molto fortunato. Ringrazio i ragazzi del pronto soccorso di Roma per avermi ricucito. Purtroppo non sarò presente domani in Sicilia, perdonatemi”.

Salmo, grave incidente: la prognosi per il braccio

Non si conosce ora la prognosi per il cantante, che dovrà sicuramente affrontare delle cure. Si spera che Salmo possa riprendere con le data in programma a partire dal 16 agosto a Gallipoli, al Sottosopra Festival: le altre date previste sono a Follonica il prossimo 21 agosto, a Romano d’Ezzelino in provincia di Vicenza il 27 agosto ed il 10 settembre a Firenze, al Decibel Open Air.

Salmo, nei mesi scorsi, è stato al centro dell’attenzioni per via di un dissing con il collega Luché. I due sono in gelidi rapporti dal 2019. È stato Luché a provocare, questa volta, inserendo nel testo di Estate dimmerda 2 un riferimento a Salmo ed un’accusa di dover regalare i biglietti per poter eventualmente riempire lo stadio di San Siro. Aggiungendo anche: “Non ti disso da un millennio, ma mo mi sembra il momento.

Ti giuro non lo volevo fare, fra, da Russell Crowe sei diventato Pio e Amedeo, che imbarazzo quel tuffo nella piscina di Sanremo. Sei l’italiano medio.

Sei il maestro della mossa sbagliata. Decidi se vuoi continuare in studio oppure in strada”.

In Dove volano le papere, Salmo ha voluto rispondere in maniera diretta: “Il cocco di mamma si è offeso. Vedi Luché e dopo muori dal ridere. Mi dispiace: tu che batti me? Mai. Nei Co’Sang eri l’ombra di Anto, poi sei diventato fashion, Brigitte Bardot. Ora sembri un croissant, però quello vuoto…Amo la tua città anche se non ci vado più, l’unica cosa che fa schifo di Napoli sei tu…Io faccio la pace con gli altri, ma tu fai pace con te stesso. Stupido”.