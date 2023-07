Marco Bocci, tutto sul marito di Laura Chiatti: dal primo incontro al matrimonio indimenticabile

C’è chi parla di separazione, chi di amore appassionato, c’è chi crede nella coppia e chi invece non si fida affatto. Bene, nel mondo dello spettacolo i gossip sulle storie sentimentali dei vip sono sempre infinite ma dove è finito Marco Bocci, marito di Laura Chiatti?

Marco Bocci e Laura Chiatti oggi

Non si sente parlare molto della coppia formata da Marco Bocci e Laura Chiatti, forse perché non c’è molto da dire visto che i due, dopo 9 anni di matrimonio, stanno ancora insieme, proprio come dimostrano gli scatti che li riprendono in vacanza a Riccione insieme ai figli.

Marco e Laura, quindi, sono una coppia molto unita, forte, che crede molto nella famiglia, e hanno deciso di trascorrere le proprie vacanze sul litorale adriatico a Riccione, per la precisione nello storico e apprezzatissimo stabilimento 61, uno dei più famosi della riviera.



La famiglia Bocci passa giornate indimenticabili, tra bagni e castelli di sabbia, realizzati dai figli Enea, di 8 anni e Pablo, di 7.

Marco Bocci e Laura Chiatti, 9 anni di matrimonio

Marco Bocci e Laura Chiatti sono sposati da ben 9 anni, entrambi gli attori hanno superato i quaranta ma, dalle immagini che mostrano, sono comunque in perfetta forma e soprattutto sono felici.



La coppia ha infatti dichiarato di non aver mai avuto un dubbio sulla relazione che è proseguita come tante altre, qualche piccolo litigio o incomprensione che con la pazienza e soprattutto l’amore, veniva subito chiarito.

Laura ha dichiarato di aver avuto dei momenti no con Marco, proprio come ogni coppia sposata che si rispetti, ma niente li ha mai portati a pensare a una separazione.

Quindi, cari fan, potete stare tranquilli, se queste sono le premesse i due non si lasceranno così presto.