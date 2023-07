Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 29 e 30 agosto 2023: tutti i segni e le previsioni

L'ultimo weekend del mese ha in serbo qualcosa di speciale per quasi tutti i segni. Vediamo quali sono le previsioni dell'astrologo Paolo Fox per il fine settimana del 29-30 luglio.

Ariete: romanticismo nell’aria

Potreste conoscere una persona che cattura la vostra attenzione e riporta l’amore al centro della vita.

Toro: alla scoperta di persone nuove

I rapporti stabili, compresi quelli familiari, possono rivelarsi più difficili del solito, mentre le nuove conoscenze fioriscono.

Gemelli: serve sangue freddo

Se avete progetti importanti di coppia, gli aspetti economici e pratici possono nascondere ritardi e intoppi.

Mantenete la calma.

Cancro: apritevi all’amore

È un periodo favorevole in amore: sfruttatelo a pieno cercando di incontrare persone piacevoli o ritrovando la gioia in coppia.

Leone: dritti per la vostra strada

Per vostra inclinazione non date seconde possibilità e in amore questo può essere un bene. Non trascurate il relax.

Vergine: i nodi vengono al pettine

Qualche dubbio che vi ha assillato nei mesi scorsi deve essere risolto nel fine settimana, per ritrovare quiete nella dimensione interiore.

Bilancia: cercate l’equilibrio

Dopo un periodo di calma in settimana, il weekend porterà dubbi soprattutto nel giorno di domenica e riguado la sfera emotiva.

Scorpione: puntate sul dialogo

Nel fine settimana salirà il pericolo di incomprensioni con il partner o con altre persone care. Non lasciatele sedimentare.

Sagittario: novità all’orizzonte

L’influenza positiva di Venere darà una mano a chi è single da molto, riservando piacevoli sorprese anche alle coppie affiatate.

Capricorno: lasciatevi andare

La vostra natura riflessiva vi spinge a rimuginare anche in coppia. Chi ha perso l’amore da tanto può approfittare del weekend per superare il dolore.

Acquario: contate fino a 10

Sarà un fine settimana con i nervi a fior di pelle sia per i single sia per le coppie normalmente affiatate.

Meglio portare pazienza.

Pesci: cogliete l’attimo

Gli incontri fortuiti del weekend possono regalare emozioni in amore: acciuffatele al volo senza timori.