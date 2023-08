Greta Rossetti, la verità sulla tentatrice di Temptation Island: le parole dell’ex Eugenio Colombo

Nel corso dell’ultima edizione di Temptation Island è accaduto qualcosa che raramente capita in questo programma: una tentatrice si è davvero innamorata -o così pare- di uno dei concorrenti del programma.

Stiamo parlando di Greta Rossetti, ex flirt di Eugenio Colombo ed ora fidanzata di Mirko Brunetti. A parlare di lei è il suo ex, che le ha riservato parole inaspettate.

Eugenio Colombo e Greta Rossetti, le parole dopo il flirt

Eugenio Colombo e Greta Rossetti hanno avuto una breve storia dopo la separazione di lui da Francesca Del Taglia. Di Rossetti, Colombo ha detto a Di Più: “Greta non ha mai tentato un approccio fisico con Mirko, invece ha voluto aspettare che lasciasse Perla.

Spero che con lui l’amore possa crescere, sono molto presi. Certo, un conto è viversi in tv, un altro nella vita reale. Impossibile però non rimanere colpiti da Greta. Lavora nell’azienda di famiglia come contabile ma è sempre stata attratta dal mondo dello spettacolo”.

Mirko Brunetti è partito come il personaggio più fragile dell’edizione, e si è poi dimostrato il più complesso, nonché quello che ne è uscito in maniera più inaspettata: non con la fidanzata Perla, che a quanto pare era più innamorata di quanto sembrasse.

Nel suo messaggio di ringraziamento al pubblico Mirko ha scritto: “Questo percorso è stato un mix di emozioni forti, contrastanti tra loro. Non finirò mai di ringraziare per l’opportunità che mi è stata data perché mi ha aiutato a ritrovare il coraggio di guardarmi dentro e di riscoprire la parte migliore di me. Mi ha aiutato ad avere il coraggio di ricredere in me stesso, lasciando andare quelle sensazioni che non mi facevano più del bene”.