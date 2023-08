Andrea Cerioli e Arianna Cirrincione, la storia di un amore da favola: il segreto della loro relazione

Fiocco rosa o azzurro in arrivo per Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, che si sono conosciuti nel 2018 fa sul set di Uomini e Donne. Un amore nato fin dai primi momenti della loro partecipazione al programma e che sembra destinato a durare. Ma chi sono le due celebrità? Ecco le informazioni su una delle coppie più belle del web.

Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli, chi sono dietro le quinte?

Lei è nata a Genova il 5 aprile del 1995, mentre lui a San Lazzaro di Savena (BO) il 22 maggio del 1989. Forse non avrebbero avuto molte occasioni per incontrarsi, se non avessero partecipato alla trasmissione Uomini e Donne, quando Andrea era tronista (per la terza volta e, tra l’altro, appena reduce dall’esperienza su Temptation Island) e Arianna corteggiatrice alla sua prima partecipazione.

In appena 3 mesi è sbocciato l’amore e, da allora, i due sono diventati inseparabili. E sono entrambi molto popolari: lei fa una modella e dà consigli di stile ai suoi followers, mentre lui si dedica a tempo pieno all’attività di influencer sui social web, per conto di moltissimi brand di abbigliamento dedicati ai giovani.

Ma Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli non si sono limitati a questo nell’arco di 4 anni.

Nel loro percorso insieme, hanno costruito una relazione stabile e appagante, evolutasi con una convivenza a partire dal 2020. Nel 2021, lui ha ricevuto l’invito per il realiy L’Isola dei Famosi, piazzandosi terzo.

Abitano in un bellissimo appartamento a Bologna, insieme al cane Derek e ai gatti Brenda e Marlon.

Arianna, Andrea e i progetti per il futuro

Come hanno dichiarato entrambi più volte, Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli condividono i valori dell’amore e della famiglia. A breve arriverà un figlio, ma per il momento non hanno parlato di matrimonio, anche se non escludono l’idea di sposarsi in futuro.

Nessuna crisi in vista, quindi, per la coppia, al contrario di quanto è emerso dai rumors nelle scorse settimane. Per sapere se nascerà un maschietto o una femminuccia, non resta che attendere sviluppi.