Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 5 e 6 agosto 2023: tutti i segni e le previsioni

Un nuovo weekend è alle porte e per alcuni segni si tratterà di un momento di rivoluzione: nonostante sia tempo di vacanze molti sono ancora al lavoro e non hanno nessuna intenzione di staccare: per loro Paolo Fox prevede grandi cambiamenti.

Ariete

Un fine settimana all’insegna della famiglia, buon cibo e ottima compagnia. Non potreste chiedere di più. Attenti a non sentirvi sopraffatti dalle troppe emozioni.

Toro

Rimuginate un po’ troppo sulle decisioni da prendere, un po’ più di leggerezza non guasterebbe. Rendete speciale questo week end dedicandovi al partner.

Gemelli

Avete in mente dei programmi che farebbero impallidire un wedding planner.

Insomma, quando si tratta di organizzazione feste non vi batte nessuno.

Cancro

Attenzione alle relazioni amorose, questo fine settimana potrebbe essere decisivo per color che ancora non navigano in buone acque.

Leone

I troppi litigi dell’ultimo periodo vi hanno tagliato un po’ fuori dalla famiglia. Adesso le cose sembrano rientrate ma vi restano dei lavoretti da terminare che potrebbero rovinarvi le vacanze.

Vergine

Niente ferie per voi ma solo fugaci scorci di una vacanza che non vi potete più permettere di vivere. Avete esagerato nei mesi scorsi e adesso ne pagate le conseguenze, poco male, perché il lavoro non vi ha mai spaventati.

Bilancia

Troppo spesso vi siete lasciati andare ad esternazioni del vostro amore e adesso vi ritrovati con un pugno di sassi in mani. Attenti a chi li lanciate, riflettete sulle colpe e troverete i vostri errori.

Scorpione

Non siate timidi, tirate fuori la grinta e il carattere perché nel fine settimana vivrete delle emozioni uniche.

Lasciatevi cullare dalle onde del mare, potete permettervi questo ed altro.

Sagittario

Non avete deciso cosa fare ma siete sicuri che non volete trascorrere neanche un minuto di troppo in città.

Dunque, per voi che montagna sia, del mare ne avete abbastanza.

Capricorno

Una visita piuttosto lunga e fastidiosa potrebbe rovinare il vostro fine settimana. Fatevi forza.

Aquario

Impegnatevi per liberare la mente e godervi questi due giorni di quiete al meglio delle vostre aspettative.

Pesci

Si prospetta un fine settimana movimentato, cercate di viverlo senza perdere di vista i vostri obiettivi principali.