Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta di nuovo insieme: le foto di lui e la frase che chiarisce tutto

Chi non muore si rivede. Tra questi v’è anche la coppia formata da Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, da tanti definita una “strana coppia” per via delle grandi differenze tra i due innamorati.

La coppia Coccia Colaiuta-Pezzopane si era separata dopo molti anni di relazione lo scorso aprile, lasciando comunque intendere di essere in ottimi rapporti. I due avevano diffuso tramite i social un sentito post che trasudava stima nei confronti dell’ex partner e grande affetto e legame per le emozioni provate.

Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, il rapporto finito a aprile

Il messaggio comune iniziava in maniera molto positiva: “Simone ed io non stiamo più insieme.

Abbiamo maturato questa decisione, perché il grande affetto che abbiamo l’una per l’altro, il rispetto e l’amicizia speciale non sono sufficienti a proseguire un progetto di vita di coppia. Ci siamo amati molto, con passione e con gioia. Rompendo schemi e pregiudizi. Sono stati anni bellissimi, di scoperta reciproca, di complicità e di contaminazione dei nostri mondi tanto diversi”.

Ora, a distanza di mesi, le cose sembrano essere cambiate: è lui a mandare un nuovo messaggio pubblicando una foto di lui e Stefania Pezzopane seduti ad un tavolo in mezzo alla natura e la frase: “Quando tutto sembra finire, è solo un nuovo inizio”.

In realtà non è l’unica volta che li rivediamo insieme: Simone Coccia Colaiuta ha più volte pubblicato foto che li ritraggono insieme ma ancora non erano stati mandati messaggi chiari sulle loro intenzioni. Quest’ultima frase sembra chiarire un po’ la natura dei loro rapporti.