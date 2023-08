Chi è Matteo Napoletano, il nuovo fidanzato di Valentina Ferragni e perché tutti criticano questa relazione

Con alcune foto di famiglia, Valentina Ferragni ha ufficializzato la relazione con il nuovo fidanzato che ha scalzato Luca Vezil dal cuore della terzogenita della famiglia di influencer. Matteo Napoletano è ufficialmente un nuovo componente del clan Ferragnez e non sono ovviamente mancate le critiche e polemiche, in particolare per un dettaglio.

Matteo Napoletano, come mai molti criticano la nuova coppia

A spoilerare il volto del nuovo fidanzato di Valentina Ferragni è stata Marina Di Guardo, bionda regia madre delle tre bionde influencer. Una foto scattata sul lago di Como, nuova residenza di villeggiatura di Chiara Ferragni e consorte, ha mostrato in primo piano la new entry Matteo Napoletano, che da tempo si vociferava fosse il nuovo compagno di Valentina.

I due sono infatti apparsi insieme già da marzo, durante una vacanza in Messico, a Tulum. Successivamente Napoletano sembrava scomparso dai radar, per poi riapparire in seguito. I due al momento si trovano in vacanza a Saint Barth e pubblicano finalmente le foto di coppia che molti si aspettavano: d’altronde è ormai da un po’ che anche Luca Vezil, ex storico della Ferragni Junior, è felicemente fidanzato. Lei è Virginia Stablum, bellissima influencer: Pablo, il bulldog francese che i due ex avevano adottato insieme, ha fatto invece la fine di ogni figlio di coppie separate e sta un po’ con uno e un po’ con l’altro.

La relazione al tempo era entrata in crisi e dopo mesi di tentativi i due avevano deciso di lasciarsi, più che altro per decisione di lei: “C’erano degli alti e dei bassi (…). Quando mi sono resa conto che questi bassi erano troppo bassi mi sono guardata dentro, ho preso consapevolezza di questa cosa e ho fatto una scelta che penso sia stata giusta per entrambi”.

Molti hanno criticato il modo in cui Valentina Ferragni ha ufficializzato sul suo profilo Instagram la sua nuova relazione, ovvero con un messaggio che diceva: “Viva la libertà, l’amore senza pregiudizi, senza limiti e barriere”, riferendosi alla differenza d’età (Napoletano ha 9 anni in meno rispetto a lei).

In molti hanno ritenuto fuori luogo il messaggio in quanto secondo alcuni sono ben poche le barriere che i due -etero, bianchi, ricchi, famosi e occidentali- si dovrebbero trovare a combattere.

Chi è Matteo Napoletano: dove vive, studi e vita privata

Matteo Napoletano appare come un giovane piuttosto riservato: di lui si sa che vive a La Miranda in California e che frequenta l’Università Biola.

Secondo alcuni gossipari come Alessandro Rosica, Napoletano sarebbe un viveur e già spuntano messaggi compromettenti -che non sembrano però spaventare la sua nuova fidanzata.