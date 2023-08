Oroscopo di Paolo Fox del weekend del 12 e 13 agosto 2023: tutti i segni e le previsioni

Ecco le previsioni dell’Oroscopo del weekend di sabato 12 e domenica 13 agosto, elaborate dall’astrologo Paolo Fox, relative ai 12 segni dello zodiaco.

Oroscopo Ariete

Per i nati nel segno il weekend è un momento di grande riflessione, con possibili dubbi in ambito sentimentale ed in particolare per chi si trova da tempo in coppia, per cui si deve cercare di rimandare discussioni al mese di settembre.

Oroscopo Toro

In questi giorni i nati nel segno avranno poca pazienza e quindi è necessario rimandare le decisioni. Nella giornata di domenica ci sarà comunque un buon recupero ed aumenteranno le opportunità per chi desidera cambiare lavoro.

Oroscopo Gemelli

Nel fine settimana i nati nei Gemelli vedranno aprirsi una fase importante. Chi deve portare avanti un progetto lavorativo deve avere pazienza evitando di sprecare quanto fatto fino a questo momento. Per chi lavora in proprio è il momento giusto per decidere se continuare.

Oroscopo Cancro

Possibile una crisi per le coppie che nel mese di luglio avevano litigato, per cui è importante stare a contatto con persone positive. Evitare invece quelle troppo invadenti che potrebbero creare ancora maggiori fraintendimenti.

Oroscopo Leone

Le giornate di sabato e domenica sono da prendere con le pinze per i nati nel Leone, anche se nella serata di domenica avranno un buon recupero di energie psico-fisiche.

La colpa di questa negatività potrebbe essere legata ai troppi “no” detti in precedenza.

Oroscopo Vergine

Per i nati nel segno la priorità è quella di tenere duro, dato che le stelle in questo periodo sono abbastanza ostili. In poco tempo arriverà il momento giusto per togliersi qualche sassolino dalle scarpe dopo vicende negative degli scorsi mesi.

Oroscopo Bilancia

Nel weekend la giornata migliore per i nati nella Bilancia sarà quella di domenica, quando si potranno togliere la soddisfazione di vincere qualche sfida in corso.

I single devono recuperare ottimismo in amore per fare centro.

Oroscopo Scorpione

Per i nati nel segno in questo fine settimana è necessario riavvicinarsi all’amore, liberandosi di un peso. Gli Scorpione avranno grandi energie e potranno combattere le battaglie con la certezza di vincerle.

Oroscopo Sagittario

Per i nati nel Sagittario nel fine settimana il pensiero più importante sarà quello di progettare il da farsi per i mesi fino alla fine dell’anno.

Chi è impegnato in una storia d’amore non del tutto convincente deve stare attento a non prendere cantonate.

Oroscopo Capricorno

Le giornate del fine settimana saranno positive per i nati nel Capricorno. In campo sentimentale è necessario un momento di riflessione, in quanto le crisi potrebbero presentarsi anche inaspettate. In questi giorni i nati nel segno avranno anche la possibilità di recuperare energie.

Oroscopo Acquario

L’irruenza è una delle caratteristiche dei nati nel segno, ma in questo fine settimana è bene placarla un po’ con gesti più calmi e che permettono di risolvere le cose. Importante è anche concedersi dei momenti di relax.

Oroscopo Pesci

I nati nei Pesci in questo fine settimana si liberanno di molte ansie che sono state accumulate nei giorni precedenti.

Per chi cerca l’amore è un periodo favorevole e si possono “mandare a quel paese” le persone che vogliono imporre le proprie idee.