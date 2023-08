Rubata auto a Bianca Atzei e Stefano Corti, il modo in cui la ritrovano è incredibile: “Abbiamo recuperato tutte le immagini”

Mentre Bianca Atzei era in un negozio l'auto della coppia è stata rubata, per poi essere ritrovata grazie ad un incredibile escamotage.

Rubare un’auto non è più facile come un tempo: lo ha scoperto a sue spese il ladro che ha rubato la macchina di Stefano Corti e Bianca Atzei, prontamente ritrovata in quanto munita di un’app di localizzazione. La vicenda è stata raccontata dalla coppia sui social.

È bastato un attimo: Bianca Atzei si trovava City Life, è entrata in un negozio per un attimo lasciando subito fuori la macchina: quel poco tempo è bastato ad una persona per entrare in macchina ed impossessarsi del veicolo. Stefano Corti a quel punto ha lanciato un appello sui social: “Ci hanno da poco rubato la macchina. Se vedete in giro per Milano una Volvo Xc bianca.

lo segnali alla polizia o ai carabinieri. Purtroppo, Bianca è entrata in un negozio e ha lasciato la macchina aperta e ce l’hanno portata via. Speriamo si ritrovi”.

Le immagini postate da Stefano Corti

Auto rubata a Bianca Atzei e Stefano Corti, come l’hanno ritrovata

A quanto pare, però, la coppia di vip aveva un asso nella manica: a quanto pare la macchina aveva instaurato un sistema che permette di localizzarla: “Ragazzi, è incredibile con il Gps sono riusciti a localizzare la macchina” ha spiegato Stefano Corti, tanto da essersi recato sul posto con il padre di Bianca Atzei, dove è stato raggiunto dai carabinieri.

“Se vuoi scendere da casa e fare due chiacchiere caro ladro ti spiego come funziona l’app” ha detto, rivolto al ladro che sicuramente non era molto lontano.

Ha poi raccontato di aver visto i video che mostravano il momento del furto: “Abbiamo recuperato tutte le immagini del ladro. Vi dico che così tanto sangue freddo non pensavo che una persona potesse averlo. Ad un certo punto entra in auto per un sopralluogo e ci rimane un bel po’… Che se fosse tornata Bianca le sarebbe venuto un colpo. Oggi posto un video completo di quello che è successo con tutte le immagini di video sorveglianza”.