Rosalinda Cannavò perde le staffe con gli hater, il commento che fa capire cosa le sta succedendo

Rosalinda Cannavò è spesso presa di mira dagli hater, ma questa volta ha deciso di non soprassedere: le parole che le avevano scritto erano troppo violente.

La storia d’amore tra Rosalinda Cannavò ed Andrea Zenga è da sempre nel bersaglio degli hater: prima criticata perché poco creduta, poi per via di qualsiasi cosa facessero. I due hanno però sempre rimandato al mittente le critiche e soprattutto le parole di odio che arrivavano loro.

Questa volta però Rosalinda Cannavò ha deciso di andare oltre: alcune frasi che le sono arrivate erano troppo forti e violente.

Rosalinda Cannavò, la risposta alle terribili parole degli hater

“Tanto amore dichiarato ma niente figli strano amore”; “Certo ti ha pagato la vacanza morta di fame con valigia di cartone dal sud”; “Amore finto senza figli”.

Queste sono alcune frasi che Rosalinda Cannavò ha ricevuto da un utente e che ha deciso di ricondividere. Il suo commento rende chiaro quanto sia ormai diventato frustrante ricevere tali commenti: “Mai rendete conto cosa deve sopportare una persona? Ma vi sembra normale sfottere così? E se una coppia avesse problemi ad averli? Davvero non c’è un limite sui social. Sul fatto che vengo denigrata perché sono nata nel sud Italia non lo commento perché si commenta da solo. Peccato che il nostro cibo, il nostro essere generosi con il prossimo e la nostra terra la amate quando venite in vacanza”.

Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò avevano già parlato di un tema delicato come i figli, e lo avevano fatto a Verissimo ad inizio anno: “Sono stati due anni fantastici per noi, la vita vera è quella fuori dal Gf Vip e noi oggi viviamo insieme e siamo inseparabili.

Noi siamo già una famiglia, alle nozze ci tengo ma non penso che siano quelle a rendere una coppia una famiglia”, ha dichiarato lei e lui aveva parlato della possibilità di diventare genitori:”Sogno di avere una bambina e vorrei costruire una famiglia insieme a lei. Vorrei tanto che Rosalinda fosse la mamma dei miei figli“.