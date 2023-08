Temptation Island, Isabella Recalcati e Manuel Marascio si sono lasciati? I sospetti e le parole di lui

Manuel Marascio e Isabella Recalcati sono una delle coppie che ha intrapreso il percorso di Temptation’s Island per comprendere la solidità del loro rapporto. I due sono stati i primi ad andarsene a seguito dei filmati ricchi di incomprensioni dove esprimevano i problemi legati al loro rapporto. Quando Isabella ha compreso che Manu non viveva al meglio l’esperienza, ha deciso di richiedere il falò di confronto. Inizialmente i problemi riguardavano il diverso background della coppia, lei nata da una famiglia benestante mentre lui si era conquistato tutto quello che aveva. Il peso delle differenze però si iniziava a sentire ad ogni uscita di coppia, così entrambi hanno deciso di partecipare al reality per comprendere i loro veri sentimenti.

Il percorso durato pochi giorni, si è concluso con un bellissimo falò in cui lui cercava di dare certezze alle insicurezze di lei e viceversa. Anche alla puntata finale si erano presentati insieme così come si erano lasciati ma come sono andate le cose poi?

Il seguito di Temptation’s Island

Le voci di una presunta rottura tra Isabella e Manuel si inseguivano da un paio di giorni, da quando entrambi avevano smesso di postare foto di coppia o comunque insieme sui social.

Anzi, la ragazza aveva partecipato da sola ad una serata con le ex colleghe del reality e i tentatori. A spegnere le voci della crisi una risposta ad una domanda che i follower hanno postato per Manuel.

Il ragazzo ha subito riacceso l’entusiasmo dei fan della coppia affermando che stanno bene e l’amore prosegue a gonfie vele. Entrambi non hanno nascosto le loro perplessità che ancora persistono nel rapporto ma hanno il desiderio di superarle prendendosi i giusti tempi. Dopo il programma c’è stata un po’ di maretta e le cose sono proseguite a rilento, Isa ha dovuto combattere con le sue insicurezze e Manuel d’altro canto con i suoi problemi ma l’amore sta permettendo alla coppia di uscirne più forti di prima.

Non resta che seguire i ragazzi per vedere come proseguiranno le cose dopo il reality.