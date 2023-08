Miriam Leone incinta, le prime immagini con il pancino: è meravigliosa, mai stata così bella

Miriam Leone è incinta e per sua stessa ammissione si trova in uno stato di beatitudine: le foto pubblicate lo dimostrano.

Come ormai è noto, Miriam Leone è incinta e si trova in uno stato di beatitudine: lei ed il marito Paolo Carullo attendono un figlio desideratissimo, come ha spiegato lei, e voluto dopo aver cambiato idea sulla maternità.

Miriam Leone è incinta: le rivoluzionarie parole sulla gravidanza

Miriam Leone ha deciso di avere un figlio dopo anni in cui aveva dichiarato di non avere grandi ambizioni materne, e spiega come sia fondamentale sottolineare il diritto delle donne a essere considerate, appunto, donne prima che madri: “Una donna deve sempre avere il diritto di scegliere se diventare madre oppure no.

Io ho avuto la fortuna di poter decidere. Non mi devo giustificare del volere dei figli o del non volerne avere. Del poterne avere o del non poterne (…). Ci sono persone che ti fanno in modo innocente domande che non sono innocenti, e glielo va detto con gentilezza che certe curiosità sono decadute”.

Per quanto riguarda lei, la consapevolezza della gravidanza è arrivata in maniera quasi poetica: “Avevo questa pancetta, mai vista prima. Ma soprattutto era da un po’ che tutto quello che mi diceva la gente non mi sfiorava più di tanto, in una beatitudine costante. Strano, stranissimo”.

Ora finalmente tutti possono vedere queste immagini di beatitudine: alcune foto scattate dal marito Paolo Carullo in cui lei appare con una gonna eterea ed un ormai visibile pancino sono state pubblicate sul suo feed Instagram.

“Foto by il mio amore” ha scritto lei nella caption, facendo intuire che la beatitudine sia di coppia. Che Leone sia felicissima, d’altronde, è qualcosa detto da lei stessa: “Sono contenta di avere l’opportunità di conoscere questa nuova Miriam, ma continuo a pensare che non sia il compimento di una vita. Sono davvero felicissima, questo è un figlio desiderato, ed ero felice anche prima, in un modo diverso“.