Simona Ventura e quel contratto a cui disse di no: “Mi rifiutai, il mio agente di allora pianse”

Se in questo momento Simona Ventura non è la numero uno tra le conduttrici televisive -categoria per la quale non soffiano venti di vittoria, ad ogni modo- lo è certo stata un tempo, quando era la donna al timone di programmi al tempo innovativi come l’Isola dei Famosi. Ha però anche concentrato all’epoca le sue energie in altri lavori come le campagne pubblicitarie e per alcune di essi la ricordiamo bene (indimenticabile la performance di Pittarosso) ed ora, in un’intervista recente, ricorda con sgomento di quando rinunciò ad una pubblicità importantissima creando sconforto nel suo agente, che addirittura si mise a piangere.

Simona Ventura, la pubblicità con il colosso a cui disse di no: “Ho rifiutato le cose che non mi piacevano”

Una professionista sulla cresta dell’onda vive il grandissimo privilegio di poter rifiutare dei lavori a favore di altri, in base a ciò che ritiene sia meglio per la sua carriera. Per quanto motivo, tempo fa, Simona Ventura si ritrovò a dire di no ad un’offerta che le avrebbe fruttato sicuramente visibilità e denaro, e lo ha raccontato in un’intervista al podcast Gurulandia: “No, io ho rifiutato le cose che non mi piacevano. Grazie a Dio potevo farlo. Per esempio mi rifiutai di fare la pubblicità del provolone Auricchio e di questo, ad oggi, mi sono pentita amaramente.

Rifiutai perché le robe da mangiare non le volevo fare. Facevo le macchine, il primo videofonino, adesso è talmente normale, allora erano a conchiglia, non funzionavano, parliamo dell’anteguerra.Il mio agente di allora pianse perché io rifiutai il provolone Auricchio.

Il Cavaliere Auricchio ci rimase malissimo”.

Per la celebre pubblicità di Pittarosso ricevette critiche e plauso alternati, ma soprattutto -rivela ora- ha ricevuto critiche soprattutto in famiglia, dai suoi figli: “Ne parlavo ieri con mio figlio, il primogenito, che mi ha detto: ‘Tu non sai le prese per il c**o che ci hanno fatto per quello spot.

Ci hai fatto vergognare’ ”.