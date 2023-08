Diletta Leotta, le prime dichiarazioni dopo il parto: parole commoventi per la figlia con il nome straordinario

Nel giorno del suo 32esimo compleanno Diletta Leotta è scomparsa dai radar: nessuna apparizione social, neanche una foto con una torta munita di candeline. Stesso discorso è valso per il compagno Loris Karius. A tutti è quindi ovviamente sorto un dubbio: e se Diletta Leotta fosse impegnata in qualcosa di più importante di un festeggiamento? Era proprio così. Nella giornata di ieri è infatti nata Aria, la prima figlia della coppia, arrivata di prima mattina giusto in temo per regalare ai genitori una giornata di festeggiamenti particolarmente speciali.

Diletta Leotta ha partorito, le parole sulla figlia Aria

Diletta Leotta e Loris Karius hanno pubblicato un post su Instagram in cui appaiono incredibilmente felici: lei è bellissima nonostante le fatiche del parto e lui le ha portato una piccola torta di compleanno, per non dimenticare un festeggiamento che quest’anno vale doppio.

“Oggi rinasco con te. Benvenuta Aria. Sei il regalo più bello che potessimo ricevere” ha scritto lei su Instagram. Che il parto fosse imminente si sapeva: lei stessa aveva pubblicato pochi giorni fa una sua foto di profilo che mostrava la pancia ormai abbondante e la frase “A new day is coming”. La maternità non è stata un’esperienza pianificata per Diletta Leotta ma è stata sicuramente benvenuta: nonostante la relazione con il compagno Loris Karius fosse iniziata da pochi mesi -Diletta Leotta e Loris Karius stanno insieme da nemmeno un anno-entrambi sono stati entusiasti dell’arrivo della piccola e Leotta si è impegnata nel dibattito sulla maternitàà anche con un podcast, Mamma Dilettante, che sta avendo un discreto successo.

l’annuncio della gravidanza era arrivato a marzo: la coppia stava insieme da pochi mesi ed erano stati avvistati insieme poche volte, fino all’ufficializzazione sui social da parte di entrambi.

Lui, portiere del Newcastle, non si trova in un meraviglioso momento dal punto di vista calcistico, ma grandioso dal punto di vista personale: non ha mai nascosto l’immensa felicità per la relazione con la giornalista italiana e l’arrivo di un primogenito.