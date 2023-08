Nunzia De Girolamo si sente male in tv, interviene il conduttore Gianluca Semprini: il video

Grande spavento per Nunzia De Girolamo: la conduttrice 47enne ha avuto un improvviso malore prima di andare in onda con La Vita in Diretta Estate.

Grande spavento per Nunzia De Girolamo: la conduttrice 47enne ha avuto un improvviso malore prima di andare in onda con La Vita in Diretta Estate ed ha trovato l’immediato aiuto dei presenti dietro le quinte e del collega e coconduttore Gianluca Semprini. Non è placata però nelle ore seguenti la paura per la conduttrice.

Nunzia De Girolamo, il malore poco prima di andare in onda: il suo ringraziamento speciale

Nunzia De Girolamo, ormai da settimane: “Oggi come vedete siamo qui accomodati e dopo forse diremo perché” ha spiegato la De Girolamo, ed ha continuato: “Perché non dichiararlo subito il motivo per cui siamo seduti su queste poltroncine?”, ha quindi esordito la giornalista in apertura di puntata.

Poi si è rivolta al collega: “Tu sei proprio gentile” ha detto rivolgendosi a Semprini, e continuando: “In realtà io non sono stata bene, sono svenuta. Quindi lui ha ben pensato di mettere le poltroncine così stiamo comode.

Devo dire che sei stato molto gentile”.

Poi ha chiarito cosa è accaduto dopo il suo malore: “Mamma sto bene adesso. I nostri autori ci hanno portato una bevanda, una bella medicina. Però come vedete adesso sono qui e sto benissimo. Come si sta bene su queste poltroncine.

Eravamo stanchi dopo ferragosto. Noi abbiamo lavorato anche in questi giorni”.

