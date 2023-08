Il segno del mese di settembre, la Vergine: caratteristiche, punti deboli e segni con cui va d’accordo

Il segno della Vergine sarà centrale nel prossimo mese di settembre. Scopri insieme a noi come andrà questo periodo se cadi nel segno zodiacale menzionato.

La consapevolezza delle tue potenzialità

L’aiuto del Toro ti consentirà di trascorrere un’esistenza maggiormente serena rispetto ad oggi. La sua energia positiva, unita a quella della Vergine, potrà condurti verso il tanto sospirato successo. Il pianeta Mercurio ti indirizzerà verso un quadro più completo del mondo che ti circonda, dandoti la giusta consapevolezza sulle tue potenzialità. Con alcuni semplici movimenti, hai la chance di modificare il tuo mondo senza fermarti troppo tra i tuoi molteplici dubbi.

A poco a poco, ogni tassello si collocherà al posto giusto.

La capacità di gestire al meglio ricordi brutti

Nel tuo oroscopo, non mancheranno ricordi brutti da gestire con tutta la tua padronanza. Potresti tendere a rinchiuderti in te stesso e a lasciar perdere la realtà che ti circonda. Ad ogni modo, ricordati sempre che ogni momento spiacevole è solo una tappa di passaggio verso la tua felicità. Il passato non deve condizionarti, ma piuttosto fungere da monito per darti l’ottimismo che stai cercando da sempre. Agisci con fiducia e affronta al meglio qualsiasi sfida, conscio dei tuoi mezzi.

La Luna nel segno della Vergine

Presta attenzione anche alla presenza della Luna nel segno della Vergine. Un passaggio simile ti fornisce preoccupazione, dubbi, ma anche concentrazione e risultati positivi.

Potresti pensare a nuovi traguardi da raggiungere e dare un impulso nuovo alla tua vita quotidiana, superando qualsiasi routine. Organizza le tue giornate e datti da fare per lasciare in secondo piano qualsiasi forma di emotività negativa. Non pensare troppo, ma datti da fare per migliorare il tuo mondo, gestendo con maestria qualsiasi forma di ansia e stress.

Per sfruttare al meglio le potenzialità della Luna, dovresti pensare un po’ a te stesso e focalizzarti sulle relazioni che ritieni adatte al tuo essere, muovendoti con creatività e cercando la piena armonia.