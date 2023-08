Uomini e Donne, le novità di settembre: chi torna e chi non ci sarà più, i vip che arrivano sul trono

Cosa succederà nel prossimo mese di settembre a Uomini e Donne? Chi ci sarà nella nuova edizione del programma pomeridiano di Canale 5 condotto come sempre da Maria De Filippi? Ecco le anticipazioni sul dating reality show più famoso e discusso della televisione italiana.

Il massimo riserbo da parte di Maria De Filippi

La nota presentatrice si è fatta recentemente notare per il proposito di inserire dei figuranti al posto del pubblico per scongiurare qualsiasi spoiler. Gli appassionati del programma stanno cercando news, ma ad oggi si sa ben poco in merito alla prossima edizione. Infatti, la produzione di Uomini e Donne ha diffuso ben poche informazioni, essendo reduce dall’ultima stagione di Temptation Island e pronta a godersi le meritate vacanze.

Ciò che è certo è che da metà settembre saranno trasmessi episodi inediti.

Chi ci sarà nella prossima edizione

Chi sarà scelto per la prossima edizione della trasmissione di Maria De Filippi? Nuovi tronisti e corteggiatori sono pronti a fare la loro apparizione. Gemma Galgani sarà senz’altro una grande protagonista del programma, così come potrebbe tornare l’ex corteggiatore Alessio Campoli, stavolta in qualità di tronista. Non mancheranno partecipanti dell’altro grande progetto di Maria, Temptation Island, anche se non si hanno certezze in merito.

Dovrebbe esserci anche Isabella Ricci, nota rivale di Gemma e appena tornata single.

Chi non farà parte di Uomini e Donne 2023

Dall’altra parte, diversi protagonisti delle scorse edizioni non prenderanno parte al programma. Un chiaro esempio potrebbe essere Armando Incarnato, il cavaliere napoletano che è stato al centro delle polemiche per varie ragioni, anche se con un messaggio su Instagram lui ha smentito l’addio. Allo stesso tempo, torneranno gli storici opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti, che come sempre daranno quel pepe in più a un programma consolidato.

Tutto è pronto per una nuova stagione da non perdere.