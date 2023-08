Benedetta Porcaroli, cosa c’è di vero nel ritorno di fiamma con Riccardo Scamarcio

Tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio c’è un ritorno di fiamma o, almeno, così sembra. Stanno circolando diverse fotografie che li ritraggono insieme in diverse situazioni, tra cui a cena a Monte Sant’Angelo (Foggia) e a Sabaudia (Latina). Ecco com’è nato l’amore della coppia dell’anno 2022.

Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, com’è scoppiato l’amore

I due attori si sono conosciuti nell’estate del 2021, durante le riprese del film La Scuola Cattolica, ispirato alle vicende della banda del Circeo. Benedetta Porcaroli faceva la parte di Donatella Colasanti, mentre lui quella di Raffaele (padre di Gianni Guido).

Sul set era presente anche Valeria Golino, ex fidanzata storica del produttore di Trani.

All’epoca, Riccardo Scamarcio aveva concluso la sua relazione con Angharad Wood, titolare dell’agenzia Tavistock Wood da cui ha avuto Emily, nata nel 2020. Anche Benedetta si era lasciata alle spalle una relazione importante con il regista di origini libanesi Michele Alhaique, durata diverso tempo.

Sul loro rapporto sono sempre stati particolarmente schivi, anche se dalle foto trapela un grande feeling. La relazione si è interrotta nell’autunno del 2022, dopodiché lei ha cercato di tornare dal suo ex fidanzato (Alhaique) e lui dalla sua ex compagna, ma solo per poco.

Riccardo Scamarcio e Benedetta Porcaroli, ritorno di fiamma o semplice amicizia?

Dopo un periodo di reciproca lontananza, i due hanno ripreso a frequentarsi. A partire dal mese di luglio 2023 sono arrivate diverse segnalazioni alla stampa su un revival tra Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio, documentato da diverse foto e apparizioni insieme.

In realtà, le immagini non mostrano granché di compromettente, se non una bella sintonia. Entrambi stanno molto attenti alle manifestazioni d’affetto in pubblico e non amano parlare della loro vita privata, specialmente sul fronte sentimentale.

Per avere notizie in più, quindi, non resta che attendere nuovi sviluppi.