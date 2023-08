Barbara De Santi torna a Uomini e Donne: le sue parole sul ritorno e cosa spera che succeda con Gemma

A quanto pare tra poche settimane vedremo di nuovo negli studi di Uomini e Donne uno dei personaggi più amati di sempre, nonché uno di quelli che ha regalato più momenti “caldi” alla trasmissione: il pubblico è pronto ad applaudire di nuovo Barbara De Santi.

Barbara de Santi, cos’è successo con Maurizio Guerci

Barbara De Santi la conosciamo principalmente per due motivi: le sue litigate con Armando Incarnato e la rivalità con Gemma Galgani. A Tag24, a giugno, aveva già spiegato che dopo il fallimento della sua relazione con Maurizio Guerci era pronta a tornare in tv: “Io sono ancora libera, quindi volentieri.

Non c’è 2 senza 3, quindi perché no? (…) Ogni tanto mi approccio a qualcuno, ma scappo via immediatamente. In trasmissione sarebbe stato bellissimo perché era una sorta di riscatto nei confronti di tante persone che non mi hanno dato credito in passato, che mi hanno lasciato. Mi sarebbe piaciuto far scoppiare l’amore in trasmissione, ma non ci sono riuscita”.

La sua storia con Maurizio Guerci, d’altronde, era finita molto male, come aveva raccontato lei a Il Giorno: “Ho scoperto che ha un’altra. Mettendo da parte il mio orgoglio gli ho detto di ripensarci e tornare da me, ma lui ha preferito passare le feste con quell’altra (…) ha tradito a suo tempo la fiducia di Gemma e ora la mia.

Io mi fidavo davvero di lui e credevo seriamente in questa storia”.

Insomma, Gemma Galgani e Barbara De Santi potrebbero essere alleate e non rivali, questa volta. Lei stessa lo aveva detto a Il Giorno: “Magari stavolta diventerei pure amica di Gemma. In fondo adesso abbiamo qualcosa in comune”.

In molti comunque non vedono l’ora di vederla di nuovo insieme ad Armando Incarnato in studio, anche se Incarnato al momento latita: “Un gruppo di ragazzi che mi seguono hanno creato un profilo su Twitter Barando out of context, unendo i nostri nomi- Barbara e Armando- perché vorrebbero vederci insieme”.