Caterina Murino, che fine ha fatto la Bond Girl di Casino Royale: vita privata e carriera

È stata una bond girl, ma non solo: Caterina Murino non è affatto scomparsa dal mondo dello spettacolo e quest'anno è anche Madrina del Festival di Venezia.

Caterina Murino è senz’altro una delle attrici italiane più famose a livello globale. Dopo aver preso parte a Miss Italia, ha intrapreso una carriera importante nel mondo dello spettacolo, culminata persino con un ruolo di spicco nel film Casino Royale, appartenente all’infinita serie dedicata a James Bond. Ora Caterina è tornata al centro dell’attenzione del pubblico grazie alla scelta dello staff della Mostra del Cinema di Venezia di renderne la madrina. Ecco cosa sta facendo attualmente.

Una carriera sorprendente nello spettacolo

Ci sarebbe molto da dire sulla carriera di Caterina Murino. Nata a Cagliari, vince il premio di Miss Deborah nel concorso di bellezza più famoso del nostro Paese e diventa letterina a Passaparola, per poi iniziare a studiare cinema e teatro.

Esordisce sul grande schermo sotto la regia di Luis Sepulveda in Nowhere, nel 2002, quindi è protagonista di vari cortometraggi e diventa bond girl nel 2006, nella pellicola Casino Royale. Trascorre buona parte della propria carriera in Francia e posa per la rivista Playboy nella versione italiana. Da Le inchieste dell’ispettore Zen allo spettacolo teatrale Dona Flor e i suoi due mariti, dal film Il seme della discordia a La nostra grande famiglia, le esperienze sono state molteplici e lei ha saputo farne tesoro con classe e professionalità.

Cosa sta facendo attualmente Caterina Murino

Oggi Caterina Murino è pronta a essere la madrina della Mostra del Cinema di Venezia, come detto in precedenza.

La donna continua a lavorare nel cinema e nel teatro ed è molto attiva nel sociale. Lei è in prima linea nella lotta contro il bullismo e la violenza sulle donne e spesso sottolinea quanto odi la disumanità in tutte le sue forme, non riuscendo a tollerare determinati atti. Dopo aver presenziato all’evento lagunare, Caterina sarà la protagonista del titolo cinematografico The Opera!, capace di mescolare varie opere letterarie e nella quale riproporrà anche una scena iconica di Anna Magnani.