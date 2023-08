Cristian Forti, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne: perché sta facendo tanto parlare di sé

Stando ai rumors, sembra che il nuovo tronista sia fidanzato e non abbia diritto a partecipare allo show targato Maria de Filippi. I dubbi sono affiorati quando è comparsa una fotografia scattata a Lampedusa esattamente una settimana prima di Ferragosto.

Proprio in questi giorni circolano indiscrezioni su Cristian Forti, tronista della trasmissione Uomini e Donne di Maria de Filippi. Ma cosa si sa del protagonista della nuova stagione dello show in onda dal 1996 su Canale 5? Ecco tutti i dettagli in anteprima.

Cristian Forti, chi è il nuovo tronista di Uomini e Donne

Nato a Roma nel 2001 (attualmente la data di nascita non è nota), Cristian non ha avuto esperienze nel mondo dello spettacolo e della pubblicità. Quando ha compiuto 13 anni i suoi genitori hanno deciso di separarsi: da quel momento lui vive con sua madre, alla quale è molto legato.

Nella vita, Cristian Forti sta seguendo il corso di laurea in Fisioterapia ed è iscritto al terzo anno.

Per non gravare sulle spalle della famiglia consegna pizze a domicilio per la capitale, conciliando così studi e lavoro.

Dalla corporatura asciutta e proporzionata, il nuovo tronista di Uomini e Donne ha capelli e occhi castani, sguardo penetrante, carnagione olivastra e lineamenti regolari. Non ha tatuaggi né piercing e, a quanto pare, ama vestire casual.

Cristian Forti a Uomini e Donne, la sua presenza al programma infrange il Regolamento?

Stando ai rumors, sembra che il nuovo tronista sia fidanzato e non abbia diritto a partecipare allo show targato Maria de Filippi.

I dubbi sono affiorati quando è comparsa una fotografia scattata a Lampedusa esattamente una settimana prima di Ferragosto. L’immagine, infatti, riprendeva Cristian Forti e la sua (ex) fidanzata mentre si scambiavano un bacio a labbra chiuse.

La segnalazione è partita da una follower di Deianira Marzano, influencer napoletana esperta di gossip. L’utente sostiene di conoscere la coppia ed è convinta che i due stiano sempre insieme, ragion per cui non riesce a capire il motivo della presenza di Cristian al programma.

A questo punto, lo staff di Uomini e Donne ha concesso al ragazzo di dare delle spiegazioni ai suoi followers tramite il suo profilo Instagram, di regola vietato durante la partecipazione al programma.

Lui ha risposto che si è trattato di una vacanza pianificata a febbraio 2023, quindi 2 mesi prima di tornare single.

Visto l’avvenuto saldo di viaggio e alloggio, di comune accordo hanno deciso di recarsi a Lampedusa, ma senza revival. Come ha ribadito più volte, Cristian non è più fidanzato e quel bacio non lo ha fatto tornare sui suoi passi: è stato un gesto d’affetto senza seguito.

Tuttavia, potrebbe costargli caro: adesso, infatti, sta agli organizzatori della trasmissione valutare la situazione e decidere le sorti del tronista.