Uomini e Donne, anticipazioni: Gemma incontra un uomo molto affascinante, la sua reazione al primo incontro

Uomini e Donne è ormai tornato. Il dating show più longevo della televisione italiana, in onda su Canale 5 dal 1996 e con questo format dal 2001, è legato indissolubilmente al nome della conduttrice Maria De Filippi e racchiude ogni anno diverse storie in grado di attrarre un ampio pubblico. Tra i protagonisti, non mancherà sicuramente l’ormai celebre vedétte Gemma Galgani, spesso pronta a entrare in contrasto con altri personaggi del programma a causa del suo carattere effervescente e di situazioni alquanto difficili. Ecco le anticipazioni in merito alle prossime puntate.

Il litigio tra Gemma e Aurora

Nei vari spoiler diffusi in rete, si parla spesso di un possibile litigio che vede come protagoniste Gemma e Aurora.

Nella puntata precedente, le due avevano già vissuto uno scontro abbastanza acceso. La Galgani aveva accusato la seconda di aver condiviso sul proprio account di Instagram una storia che parlava male di lei. In studio, il battibecco sarebbe andato avanti con l’opinionista Gianni Sperti pronto a venire in soccorso di Gemma. Subito dopo, Aurora ha insultato Sperti con l’epiteto di scimmione ed è uscita dallo studio per parlare con la redazione del programma.

Cosa farà Gemma Galgani nei prossimi giorni

Ma non è finita qui, dato che altre vicende potrebbero vedere Gemma Galgani come il fulcro assoluto.

Si narra infatti del suo incontro con il 57enne Maurizio, un uomo considerato molto simpatico con il quale avrebbe vissuto momenti di puro divertimento.

Ciò sarebbe accaduto dopo la conoscenza di Tony, ma in questo caso la situazione si sarebbe arenata. Inoltre, Gemma avrebbe incassato le critiche da parte di Barbara, che la considererebbe come una sorta di versione al femminile di un altro personaggio del talk show, Silvio. L’opinione sarebbe stata confermata anche dal già menzionato Gianni Sperti, che avrebbe evidenziato una serie di atteggiamenti analoghi tra lei e lui.

Nei prossimi giorni, se ne saprà di più.