Uomini e Donne, tutto sull’edizione 2023-2024: chi è il protagonista che torna a sorpresa

Con l’inizio del mese di settembre tornano i palinsesti della stagione invernale per tutte le reti televisive. A Mediaset torna naturalmente uno dei programmi di punta, Uomini e Donne, come sempre condotto da Maria De Filippi. Vediamo insieme quali saranno le novità per i telespettatori.

Il lavoro dei redattori del programma e le possibili novità

Anche se le vere novità riguardanti l’edizione 2023 – 2024 del programma “cult” di Mediaset, condotto da Maria De Filippi si conosceranno, come di consuetudine al momento giusto, il team che comprende redattori e redattrici, e la stessa conduttrice, è al lavoro già da tempo.

In alcuni casi, come è già accaduto, la redazione potrebbe scegliere di richiamare un protagonista che è già stato presente in precedenza, anche quando la stagione già avviata, ma le discussioni con i vari personaggi, specialmente per quanto riguarda il “Trono Over” sono già in atto.

Un cavaliere napoletano potrebbe non fare più parte del cast

Biagio Di Maro, un cavaliere tra i più conosciuti, potrebbe non far parte più a settembre del programma. La causa della sua escluzione andrebbe cercata nella discussione che c’è stata in una delle ultime puntate della stagione scorsa quando Maria De Filippi ha quasi “perso le staffe” nei confronti del cavaliere, che ha avuto un percorso controverso, sia per quanto riguarda gli opinionisti che il pubblico proprio per la sua facilità nel “liquidare” le dame, con ragioni ingiustificate e futili.

A causa di questo atteggiamento nella scorsa stagione il trono “over” non è riuscito a raccogliere dei “feedback” positivi.

Altri rumors sul programma

Ammesso che non si siano fidanzati nei mesi di stop tra una stagione e l’altra, alcuni ospiti fissi del programma si pensa siano già a conoscenza del proprio destino. Tra questi sicuramente Ida Platano oppure Armando Incarnato, senza dimenticare un nome molto conosciuto come quello di Gemma Galgani.

Del possibile ritorno di Ida Platano ha parlato anche Lorenzo Pugnaloni che lo ha fatto tramite Uominied donneclassicoeover, la sua pagina Instagram nella quale i suoi molti follower sono stati aggiornati sui rumors che hanno avuto maggiore diffusione. Uno di questi è la possibile assenza anche di un altro cavaliere, Riccardo Guarnieri,