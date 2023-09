Alex Schwazer, dove vive e cosa fa ora il concorrente del prossimo Grande Fratello: vita privata, dolori e la carriera sportiva

Alex Schwazer è il primo concorrente ufficiale del Grande Fratello Vip 2023. L’ottava edizione della versione per personaggi (più o meno) famosi del reality della casa più spiata d’Italia avrà tra i protagonisti un personaggio molto chiacchierato, che nel corso degli anni è spesso balzato agli onori delle cronache per diverse ragioni. Scopriamo insieme chi è e quali sono le vicende che lo hanno contraddistinto nel corso della sua vita.

I grandi successi nella marcia

Originario di Vipiteno, il 38enne Alex Schwazer si è subito appassionato allo sport, dedicandosi al mezzofondo e al ciclismo. La sua vera passione è però la marcia, nella quale ottiene risultati di assoluto rilievo.

Giunge terzo ai Mondiali di Helsinki nel 2005 nella 50 chilometri con il record italiano e si ripete due anni dopo a Osaka, ma si arrabbia perché avrebbe voluto vincere l’oro. Ci riuscirà ai giochi olimpici di Pechino del 2008, per poi vincere due anni dopo gli Europei a Barcellona nella 20 chilometri. Questo resta il suo ultimo successo internazionale.

Le controversie di un marciatore scomodo

Nel 2012, Schwazer viene trovato positivo a un controllo antidoping: è l’inizio del suo calvario sportivo e personale.

La vicenda pone praticamente fine alla sua storia d’amore da sogno con la campionessa di pattinaggio artistico Carolina Kostner e mette a serio repentaglio la propria carriera. Alex viene squalificato per quattro anni e sembra in procinto di tornare in vista delle Olimpiadi di Rio 2016, ma viene pizzicato una seconda volta e squalificato per ben otto anni.

Ma non ha alcuna intenzione di arrendersi.

Il proposito di tornare in attività e il GF Vip

Alex Schwazer vorrebbe tornare a marciare alle soglie dei 40 anni e il sogno delle Olimpiadi di Tokyo è ancora tutto da realizzare. Nella casa del Grande Fratello, ha tutta l’intenzione di continuare ad allenarsi.

Il conduttore Alfonso Signorini ha subito accolto la sua richiesta, mostrandosi comprensivo nei confronti di un grande campione dell’atletica e dello sport italiano. Alex è pronto a una nuova sfida da vincere e non lascia nulla di intentato.