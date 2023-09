Brandizzo, la strage in diretta nell’ultima telefonata al cantiere: la ricostruzione choc

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, sono morti cinque operai alla stazione di Brandizzo, uccisi da un treno in corsa. La Procura di Ivrea ha segnato nel registro degli indagati i due sopravvissuti alla strage. Il primo è Antonio Massa, 46 anni, addetto di Rfi al cantiere in cui lavoravano le vittime […]

Nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023, sono morti cinque operai alla stazione di Brandizzo, uccisi da un treno in corsa. La Procura di Ivrea ha segnato nel registro degli indagati i due sopravvissuti alla strage. Il primo è Antonio Massa, 46 anni, addetto di Rfi al cantiere in cui lavoravano le vittime della società Sigifer di Borgovercelli. Il secondo indagato è Andrea Girardin Gibin, 52 anni di Borgo Vercelli, capocantiere della Sigifer. Entrambi hanno visto i colleghi morire davanti ai loro occhi. La procura non esclude il dolo eventuale per i reati di omicidio e disastro.

Brandizzo, la ricostruzione dell’incidente ferroviario che è costata la vita a cinque operai

I due indagati per l’incidente ferroviario, ancora sotto choc per l’accaduto, saranno nuovamente interrogati nei prossimi giorni.

Sembra che Antonio Massa avrebbe dato il via libera “a voce” agli operai per i lavori senza l’autorizzazione necessaria. In attesa di sapere se l’incidente è frutto di un errore di comunicazione tra i dirigenti o un errore di valutazione dell’addetto al cantiere, sono agli atti diverse telefonate tra Massa e la dirigente movimento di Chivasso che certificherebbero l’assenza del nullaosta per l’avvio del cantiere, fa sapere Today.

Cos’è successo nella notte tra il 30 e il 31 agosto 2023

Il filmato della telecamera di sicurezza posta sul primo binario mostra l’arrivo della squadra di operai alle 23. Rfi avrebbe comunicato al cantiere che sarebbe dovuto passare un treno, in ritardo sulla tabella di marcia. Una nuova chiamata con forti rumori di sottofondo, avvenuta alle 23:30, dimostrerebbe che gli operai avrebbero iniziato ugualmente a lavorare sui binari.

Secondo la procedura standard, Massa avrebbe dovuto attendere un “nulla osta” scritto per iniziare i lavori ma si sarebbe comunque messo all’opera con la sua squadra prima del via ufficiale.

L’addetta alla sala controllo di Chivasso ha spiegato a Massa che i lavori non sarebbero dovuti iniziare prima di mezzanotte. Secondo le prime ricostruzioni, Massa sarebbe stato confuso dal passaggio di un altro treno regionale. Tuttavia un altro treno, in ritardo, è passato poco prima di mezzanotte travolgendo cinque operai di sette operai presenti sui binari. In una terza telefonata al cantiere la strage si sente in diretta.