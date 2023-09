Capri, identificato il cadavere trovato in mare: chi è la vittima

Venerdì, 1° settembre 2023, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo nel mare di Capri, nello specchio d’acqua tra Marina piccola e i Faraglioni. Sulla morte dell’uomo è stata aperta un’inchiesta della Procura di Napoli. Di chi si tratta e cosa gli è successo? Tra le ipotesi: malore improvviso o incidente. Non si esclude […]

Venerdì, 1° settembre 2023, è stato rinvenuto il cadavere di un uomo nel mare di Capri, nello specchio d’acqua tra Marina piccola e i Faraglioni. Sulla morte dell’uomo è stata aperta un’inchiesta della Procura di Napoli. Di chi si tratta e cosa gli è successo? Tra le ipotesi: malore improvviso o incidente. Non si esclude che l’uomo possa essersi tolto la vita.

Capri, il cadavere trovato in mare è di Luca Canfora: era il costumista di Paolo Sorrentino

Un anello e alcune testimonianze hanno portato all’identificazione del cadavere rinvenuto in mare a Capri. L’uomo morto lo scorso venerdì è stato identificato.

Si tratta di un 51enne, costumista della troupe di Paolo Sorrentino, famoso regista televisivo. Il cadavere appartiene a Luca Canfora, ma ancora non si sanno le cause della morte. Sebbene l’ipotesi più accreditata sia quella di un malore con conseguente annegamento, non si esclude la possibilità del suicidio. Ipotesi rafforzata da alcune testimonianze secondo le quali, l’uomo avrebbe manifestato segni di malessere psicologico negli ultimi giorno, fa sapere La Repubblica.

Le indagini sulla morte di Luca Canfora

Gli inquirenti hanno portato avanti diversi interrogatori negli ultimi giorni e sono stati acquisite anche le immagini delle telecamere di sorveglianza di una vasta zona dell’isola, per ricostruire quanto accaduto al costumista.

I carabinieri inoltre, stanno cercando il cellulare di Canfora, che risulta irreperibile da qualche ora. Per chiarire le cause della morte, la Procura di Napoli ha disposto l’autopsia che si terrà nella giornata di oggi, lunedì 4 settembre.