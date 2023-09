Giovanni Allevi torna sui social: come sta il famoso musicista

Giovanni Allevi ogni tanto condivide un post su Instagram per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Nella foto che ha pubblicato sui social, appare diverso dal solito. Il musicista ha ammesso di aver trascorso un anno di sofferenza e dolore. Come sta adesso? Giovanni Allevi, la foto della riabilitazione: come sta il […]

Giovanni Allevi ogni tanto condivide un post su Instagram per aggiornare i suoi fan sulle sue condizioni di salute. Nella foto che ha pubblicato sui social, appare diverso dal solito. Il musicista ha ammesso di aver trascorso un anno di sofferenza e dolore. Come sta adesso?

Giovanni Allevi, la foto della riabilitazione: come sta il musicista

Il famoso pianista è di nuovo in ospedale. Questa volta però c’è una novità: Allevi non si trova sdraiato su un letto ma ma in piedi, mentre fa riabilitazione. Magro, con una bandana in testa e la mascherina, sembra fare passi in avanti. “Adesso sono come un reduce, tormentato dalle ferite e dagli incubi, ma un passo alla volta, eroicamente, sto uscendo dall’inferno.

La mia condizione mi conferma che esiste un mondo, fatto di umanità, gentilezza, autenticità e coraggio”, ha scritto nella didascalia dell’immagine.

La malattia di Giovanni Allevi

Il musicista sta lottando da oltre un anno contro un mieloma, un tumore che colpisce le cellule del midollo osseo. Di tanto in tanto, condivide un post sui social, per mostrare un po’ di vicinanza ai suoi fan, che ci tengono ad essere aggiornati sulle sue condizioni di salute.

In realtà, Allevi condivide più che altro pensieri che mostrano la sua grande forza d’animo.

L’ultimo post risale a due mesi fa. Lo scorso aprile invece, aveva fatto sapere che secondo gli ultimi esami stava “andando alla grande”. Ed è quello che si augurano tutti i suoi sostenitori.