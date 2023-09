Le amputano una gamba per un’infezione: la tragica vicenda della modella Jennifer Barlow

Jennifer Barlow non ha più la gamba destra, gliel’hanno amputata a causa di un’infezione che avrebbe potuto ucciderla. Tutto è iniziato a gennaio, mentre si trovava in vacanza. Mai avrebbe pensato che quel viaggio le sarebbe costato tanto in termini di salute. Dopo mesi di assenza sui social, la modella ha deciso di condividere con […]

Jennifer Barlow non ha più la gamba destra, gliel’hanno amputata a causa di un’infezione che avrebbe potuto ucciderla. Tutto è iniziato a gennaio, mentre si trovava in vacanza. Mai avrebbe pensato che quel viaggio le sarebbe costato tanto in termini di salute. Dopo mesi di assenza sui social, la modella ha deciso di condividere con i suoi follower il suo calvario. Jennifer è molto grata per essersi salvata e ora si sta abituando alla sua nuova vita.

Jennifer Barlow, gamba amputata dopo un’infezione alle Bahamas

Dopo la vacanza, il ginocchio destro di Jennifer si è gonfiato ed era rosso e caldo al tatto.

I medici le hanno dato degli anti dolorifici. Qualche giorno dopo però, è svenuta: l’ha trovata suo fratello, come ha raccontata lei stessa. Aveva avuto uno choc settico, così è iniziata la corsa in ospedale. I medici le hanno somministrato degli antibiotici e hanno trattato il tessuto necrotico che via via si stava formando nella gamba, con degli interventi chirurgici. Ma dopo un paio di mesi, si è resa necessaria l’amputazione dell’arto.

Come si è infettata Jennifer Barlow

È accaduto mentre la modella si trovava in vacanza alle Bahamas. I batteri cosiddetti “carnivori” si sono fatti strada nella sua gamba grazie a un minuscolo taglietto causato da un rasoio per la depilazione.

Dopo 5 mesi di agonia, la 33enne è uscita dall’ospedale. Secondo i medici che l’hanno curata, c’era una possibilità su un milione che quella lesione potesse avere effetti così gravi. Nonostante la sfortunata vicenda, Jennifer si sente fortunata di essere ancora viva e sembra aver accettato la sua condizione.

Lo si nota dal racconto che ha condiviso su Instagram.

Le parole di Jennifer Barlow dopo l’amputazione

“Ora che mi sono salvata voglio condividere la mia storia sul rischio di morire durante questi cinque mesi in ospedale.

Sono sopravvissuta trovando la forza di confidare completamente in Dio. […] Riuscivo a malapena a camminare, ma ora la mia disabilità mi ha reso più forte come persona – ha rivelato la modella -. E mi raccomando: se pensi che qualcosa non va non aspettare a consultare un medico. Agisci rapidamente, assicurati di fare un esame approfondito. Mi sto godendo ogni momento di ogni giorno un po’ di più rispetto a prima dell’incidente”, il messaggio per i suoi fan.