Milano, allarme in una palazzina di via Morimondo: soccorsi 37 impiegati

I vigili del fuoco di Milano sono all’opera con uno speciale Nucleo in una palazzina di uffici in via Morimondo. In particolare, i 50 impiegati degli uffici si sarebbero sentiti male e avrebbero chiamato i soccorsi. 37 di loro sono stati soccorsi dal personale del 118. I sintomi che hanno mostrato i lavoratori sono bruciore agli occhi e alla gola. Cos’è successo?

Milano, sostanza tossica in una palazzina in via Morimondo: soccorsi 37 impiegati

I 50 impiegati, secondo i sintomi manifestati, avrebbero inalato una sostanza non ancora identificata. Il nucleo speciale Nbcr (nucleare – biologico – chimico – radiologico) è ancora all’opera visto che “nessuna particolare criticità fino ad ora è emersa”, spiegano i pompieri, come riporta La Repubblica.

Secondo i primi riscontri degli esperti, non sono state ritrovate tracce di sostanze nocive negli uffici anche se si pensa ad una sostanza urticante che abbia causato i sintomi. 37 i dipendenti che hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118 sul posto per bruciore agli occhi e alla gola. Fortunatamente sono bastate le cure dei soccorritori arrivati sul posto, senza trasferimenti in ospedale.

L’incidente è avvenuto nella sede di Yoox-Net a porter, un’azienda che si occupa della vendita online di capi di abbigliamento, situata in via Morimondo 17 a Milano.