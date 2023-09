Paola Egonu, è rottura. La decisione è presa

La stella del volley italiano, Paola Egonu, non sarà in campo con la squadra azzurra che si prepara a competere per un posto alle prossime Olimpiadi. L’evento clou, il torneo di qualificazione, è in programma dal 16 settembre a Lodz, in Polonia. La notizia ha colpito molti, dato il notevole talento e l’importanza di Egonu […]

La stella del volley italiano, Paola Egonu, non sarà in campo con la squadra azzurra che si prepara a competere per un posto alle prossime Olimpiadi. L’evento clou, il torneo di qualificazione, è in programma dal 16 settembre a Lodz, in Polonia.

La notizia ha colpito molti, dato il notevole talento e l’importanza di Egonu nel panorama volleybalistico italiano. Pare che dietro questa scelta ci sia un logoramento del rapporto tra Egonu e l’allenatore Davide Mazzanti. Quest’ultimo, infatti, ha deciso di investire su altre giocatrici, probabilmente per cercare nuovi schemi e dinamiche di gioco.

Questa potrebbe rappresentare per Mazzanti l’ultima chance alla guida della nazionale.

Il cammino verso le Olimpiadi non sarà facile. Il torneo prevede un girone all’italiana di sola andata con otto squadre: passano solo le prime due. Gli Stati Uniti e la Polonia sono tra gli avversari più temuti. Tuttavia, in caso di mancata qualificazione, l’Italia potrebbe ancora avere una possibilità di partecipare ai Giochi Olimpici grazie al ranking. Ma le recenti prestazioni non sono state all’altezza, come dimostra la sconfitta per 3-0 contro l’Olanda nella finale per il terzo posto. In questo contesto, non è escluso che la Fipav, la Federazione Italiana Pallavolo, decida di cambiare allenatore, come si evince dalle parole del presidente Manfredi.

Il mondo dei social media ha già reagito alla notizia dell’assenza di Egonu. Anche Volleyball World, l’organismo che gestisce gli eventi di pallavolo a livello mondiale, ha voluto esprimere il proprio disappunto postando: “Non ci sono parole. Basta il nome”, accompagnato dall’hashtag ‘Paola Egonu leggenda del volley’.

In attesa di vedere come si evolverà questa situazione, una cosa è certa: il panorama del volley italiano vive un momento di grande tensione e cambiamento.