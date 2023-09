Papa Francesco: “Non cancellare la cultura russa per problemi politici”

Nel suo viaggio di ritorno dalla Mongolia, Papa Francesco ha condiviso le sue riflessioni sulla grande nazione russa, focalizzandosi non tanto sull’aspetto geografico, ma sulla profondità culturale. Citando le figure storiche come Pietro I e Caterina II, il Pontefice ha espresso il suo amore e rispetto per la ricchezza culturale della Russia. Rispondendo alle domande […]

Nel suo viaggio di ritorno dalla Mongolia, Papa Francesco ha condiviso le sue riflessioni sulla grande nazione russa, focalizzandosi non tanto sull’aspetto geografico, ma sulla profondità culturale. Citando le figure storiche come Pietro I e Caterina II, il Pontefice ha espresso il suo amore e rispetto per la ricchezza culturale della Russia.

Rispondendo alle domande dei giornalisti a bordo, il Papa ha sottolineato l’importanza per i giovani russi di valorizzare e preservare la propria eredità culturale. “Quello che ho detto ai giovani russi è di farsi carico della propria eredità, di prendere la propria eredità, che vuol dire non comprarla altrove.

Prendersi la propria eredità”, ha dichiarato il Papa.

Non cancellare cultura russa per questioni politiche

Con enfasi, ha proseguito sottolineando come “la cultura russa è di una bellezza, di una profondità molto grande; e non va cancellata per problemi politici. Avete avuto anni bui in Russia, ma l’eredità sempre è rimasta così, alla mano.”

Riguardo alle interpretazioni dei suoi commenti come riferimenti all’imperialismo, Papa Francesco ha chiarito il suo pensiero, sottolineando che non stava pensando all’imperialismo quando parlava della cultura russa.

Ha poi avvertito contro la trasformazione della cultura in ideologia, definendolo “il veleno”.

Il messaggio finale del Papa è chiaro: la cultura, nella sua forma pura, dovrebbe essere una fonte di dialogo e non un mezzo per imporre un’ideologia. La profondità e la bellezza della cultura russa, come molte altre, meritano di essere celebrate e conservate.