Al via l’anno scolastico 2023-2024, tutti i ponti e le vacanze

Entro il 15 settembre 2023, suonerà la prima campanella che decreterà l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 per tutti gli studenti italiani. Il ministero dell’istruzione ha fissato le date delle festività nazionali per l’anno scolastico che verrà e il calendario degli esami di Stato. Ma le vacanze dureranno di più: ai giorni festivi ufficiali si aggiungeranno eventuali […]

Entro il 15 settembre 2023, suonerà la prima campanella che decreterà l’inizio dell’anno scolastico 2023-2024 per tutti gli studenti italiani. Il ministero dell’istruzione ha fissato le date delle festività nazionali per l’anno scolastico che verrà e il calendario degli esami di Stato. Ma le vacanze dureranno di più: ai giorni festivi ufficiali si aggiungeranno eventuali ponti, che quest’anno dovrebbero essere numerosi.

Scuola, il calendario 2023-2024: tutti ponti

La prima festività ufficiale è il giorno dei morti, il 1° novembre, che quest’anno cade di mercoledì. Le singole scuole potrebbero decidere di allungare la festività con un ponte che durerebbe addirittura quattro giorni.

Oltre alla domenica e al mercoledì, infatti, si starebbe a casa anche lunedì 29 e martedì 30 novembre. Anche l”8 dicembre cade in mezzo alla settimana. Con venerdì di festa, la vacanza potrebbe allungarsi con un ponte sabato 9 dicembre. Come ogni anno, le scuole resteranno chiuse per circa due settimane durante le vacanze natalizie e una per le vacanze di Pasqua, che quest’anno cade domenica il 31 marzo: i festeggiamenti inizieranno quindi giovedì 28 marzo 2024 e finiranno martedì 2 aprile 2024.

Anche il ponte successivo, quello del 25 aprile, riserva una bella sorpresa.

Cadendo di giovedì, potrebbe comportare ad una lunga vacanza fino alla festività successiva, mercoledì 1° maggio, giorno dei lavoratori. Il 2 giugno è festa nazionale della Repubblica e sarà di domenica.

Poco dopo finiranno le scuole, sabato 8 giugno 2024.

Ogni istituto deciderà in maniera autonoma le date per gli esami di Terza Media. L’esame prevede in tre prove scritte (italiano, matematica e lingue), la redazione di una tesina e un colloquio. Tutte le prove si dovranno svolgere tra l’8 e il 30 giugno 2023.

Gli studenti del quinto anno di scuola superiore invece, dovranno affrontare l’esame di Maturità a partire dal 19 giugno, quando ci sarà la prima prova. Il 20 giugno, la seconda. Seguirà poi la prova orale in ordine alfabetico: la scelta della prima lettera è a sorteggio.