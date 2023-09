Sondaggi, si mette male per Giorgia Meloni: crolla Fratelli D’Italia

Lo scorso anno, la maggioranza degli italiani ha votato il centrodestra. Il partito che ha trionfato nelle elezioni è stato quello di Giorgia Meloni. La leader di Fratelli D’Italia ha conquistato i votanti a suon di “Sono Giorgia, sono italiana”. Ma a un anno dalla vittoria, sembra che la Meloni abbia deluso le aspettative di chi ha confidato in lei per risollevare il Paese. È quanto si evince dai risultati dei sondaggi di “EuromediaResearch” per La Stampa.

Sondaggi politici, si mette male per Giorgia Meloni: crolla Fratelli D’Italia

L’indice di fiducia in Giorgia Meloni si assesta al 37,5% mentre l’esecutivo è al 34,6%: entrambi i valori sono in calo di 3 punti rispetto al sondaggio di luglio.

Fratelli d’Italia calano al 26,5%, cedendo agli altri partiti lo 0,7%. In particolare, un certo trasferimento di voti va in favore della Lega, che guadagna la stessa percentuale salendo al 10,5%. Gli italiani comunque non sembrano propendere decisamente verso sinistra. Il Pd, infatti, resta sempre il secondo partito, ma in calo al 20,3%. Il Movimento Cinque Stelle, ora ha il 16,5% degli elettori. Stabile Forza Italia al 7,4%.

Perché gli italiani non credono più in Fratelli D’Italia

Forse, dopo più di 10 anni di governi di sinistra, gli italiani delusi, hanno provato a dare fiducia al centrodestra.

Non più a Forza Italia, ma questa volta a Fratelli D’Italia, il partito di Giorgia Meloni.

Sembra però che l’operato della premier non abbia convinto del tutto gli elettori, che ora storcono il naso. Secondo i dati del sondaggio, il 61,6% degli italiani dubita che la maggioranza riesca a trovare soluzioni al carovita. Sale anche l’indice di sfiducia nella capacità di gestire il tema immigrazione dopo un mese in cui si è toccato il record di sbarchi. Insomma, gli italiani si sentono sempre meno rappresentato dal governo che hanno scelto.

Che Giorgia Meloni riesca a riconquistare l’elettorato perduto?