Bianca Berlinguer: “Ecco perché l’ho fatto”

Bianca Berlinguer, una delle figure più note del giornalismo italiano, ha debuttato su Mediaset con la sua nuova trasmissione “E’ sempre Cartabianca”. “Forse qualcuno si stupirà di trovarmi su questo canale e anche io sono un po’ sorpresa”, ha dichiarato Berlinguer all’inizio della prima puntata, evidenziando un cambiamento significativo dopo una lunga carriera in Rai.

Berlinguer ha spiegato la sua decisione di passare a Mediaset come una scelta legata alle opportunità offerte dalla nuova emittente. “E’ stata Mediaset a garantire le condizioni migliori per poter continuare quello che in questi anni abbiamo realizzato su Rai3”, ha dichiarato.

Nonostante il cambiamento, il suo affetto per Rai è ancora forte: “La Rai resterà per sempre nel mio cuore, con tutte le persone che hanno dimostrato di volermi bene e me ne vogliono ancora”.

Accanto a Bianca Berlinguer c’è Mauro Corona, già collaboratore nella versione Rai del programma. Corona, con il suo stile provocatorio, ha risposto alle affermazioni di Vincenzo De Luca, governatore della Campania, che aveva visto il trasferimento del duo come un evento positivo per la Rai. “Volevo avvertire il ragionier De Luca che il capraio campano è tornato”, ha detto Corona, aggiungendo in tono scherzoso: “sarò il suo peggior incubo”.

Ma il momento più toccante è stato quando Berlinguer ha risposto alle parole di Alessandro Cecchi Paone, che aveva suggerito di “liberarsi” di Corona. “Ma io non mi libererò mai di lei, non avrei mai iniziato questa avventura senza di lei”, ha dichiarato con affetto Berlinguer.

Questo nuovo inizio segna sicuramente una nuova era per Berlinguer e il suo team, portando con sé la promessa di ulteriori approfondimenti e discussioni coinvolgenti per il pubblico italiano.