Caivano, blitz interforze porta a arresti e sequestri

Nel quartiere Parco Verde di Caivano, in provincia di Napoli, è in corso un’operazione di polizia di vasta portata, a seguito delle violenze sessuali di gruppo subite da due cugine minorenni. Oltre 400 agenti delle diverse forze dell’ordine, tra polizia di Stato, carabinieri, e guardia di finanza, stanno effettuando perquisizioni e controlli straordinari ad Alto impatto.

Questa operazione vede per la prima volta la collaborazione simultanea di diverse forze dell’ordine in una stessa azione coordinata. Tra i reparti specializzati presenti ci sono la Scientifica, le unità cinofile antidroga e un elicottero del Reparto Volo.

I controlli non si limitano a questioni penali, ma si estendono anche a verifiche amministrative come il rispetto delle norme del codice della strada e della salubrità degli immobili, con il supporto della polizia metropolitana.

Durante il blitz, i carabinieri hanno fatto alcune scoperte rilevanti. Oltre a sequestrare 30mila euro in contanti, ritenuti proventi di attività illecite, sono stati rinvenuti una bomba molotov, 150 proiettili (anche da guerra per AK47) e 2 armi sceniche.

Un punto di particolare interesse è stato un appartamento in via Atellana, trasformato in un vero e proprio punto di spaccio.

Qui, il continuo andirivieni di persone ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che hanno deciso di monitorare l’abitazione da vicino.

Dopo aver fermato e perquisito alcuni clienti che uscivano dall’appartamento, i carabinieri sono entrati nell’abitazione.

All’interno, hanno trovato una donna di 28 anni con una somma contante di 10.620 euro, ritenuta provento di attività di spaccio. Sebbene inizialmente non fosse stata trovata droga nell’appartamento, una perquisizione personale ha rivelato che la donna nascondeva alcune dosi di crack nelle sue parti intime.

La 28enne è stata prontamente arrestata e trasferita nel carcere di Pozzuoli, dove ora si trova a disposizione dell’Autorità giudiziaria.