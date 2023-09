Quarto, dà fuoco ad un donna e alla sua auto: il motivo è assurdo

Cosparge di benzina una donna e dà fuoco a lei e alla sua auto. È successo a Quarto, nei Campi Flegrei. I carabinieri hanno arrestato il colpevole. Si tratta di un uomo di 53 anni. Il motivo per il quale ha compiuto il folle gesto è assurdo. Quarto, dà fuoco alla vicina di casa: arrestato […]

Cosparge di benzina una donna e dà fuoco a lei e alla sua auto. È successo a Quarto, nei Campi Flegrei. I carabinieri hanno arrestato il colpevole. Si tratta di un uomo di 53 anni. Il motivo per il quale ha compiuto il folle gesto è assurdo.

Quarto, dà fuoco alla vicina di casa: arrestato 53enne

La triste vicenda è accaduto Quarto nei Campi Flegrei a Napoli. Un uomo ha cosparso una donna e la sua auto di benzina dando fuoco alla donna e ai veicolo. Il colpevole di quest’atrocità sarebbe Francesco Riccio, 53 anni, già noto alle forze dell’ordine. I carabinieri lo hanno arrestato per tentato omicidio, aggravato per futili motivi.

Cosa ha scatenato la reazione violenta?

Cosa ha fatto infuriare Francesco Riccio

A quanto risulta dai primi accertamenti, l’uomo si sarebbe arrabbiato con la vicina perché avrebbe steso un lenzuolo che avrebbe ostruito l’ingresso al suo box.

L’uomo al momento si trova in caserma, fa sapere La Repubblica. La donna invece, di 48 anni, ha riportato ustioni in tutto il corpo. La povera vittima della rabbia di Riccio si trova all’ospedale Cardarelli di Napoli in attesa prognosi.