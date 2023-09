Sondaggi politici, Fratelli D’Italia ancora in discesa

Dal sondaggio di Swg realizzato per il Tg La7 su un campione di 1.200 maggiorenni tra il 30 agosto e il 4 settembre 2023 una cosa è chiara: Fratelli D’Italia convince sempre meno gli italiani. Il partito di Giorgia Meloni è in discesa e con esso anche tutto il centrodestra. I risultati dei sondaggi politici […]

I risultati dei sondaggi politici di lunedì 4 settembre 2023

Come mostra la nuova rilevazione Swg per La7 del 4 settembre, il partito della premier è al 28,2%. Ciò significa che ha perso più di un punto percentuale (-1,2%) rispetto al 31 luglio. In discesa anche gli altri due partiti della maggioranza. La Lega cala dello 0,3% arrivando a 9,4% e Forza Italia si attesta al 6,4% perdendo quasi un punto percentuale (-0,8%).

Il Pd si riconferma secondo partito ma resta stabile, crescendo soltanto dello 0,1%, e si attesta al 20,1%. Cresce invece la fiducia nel Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte che guadagno lo 0,6% arrivando al 16,9%. Decimi di percentuale in più anche per i partiti minori, in leggera risalita. Azione è al 3,5%, Verdi e Sinistra al 3,3%, Italia Viva al 2,8%, +Europa al 2,6 e Unione Popolare all’1,9%. Stabile Per l’Italia con Paragone al 2,2%.

Gli italiani hanno perso fiducia in Giorgia Meloni?

Prezzi alle stelle, una recessione che incombe e l’inflazione di sicuro non aiutano la premier a guadagnare terreno.

Sono tanti i problemi che dovrà affrontare la Meloni al ritorno dalle ferie estive. In questi giorni, si parla di un nuovo incubo, che, sottolineano in molti, il centro destra aveva descritto inizialmente come un vero affare, rimangiandosi poi la parola: il Superbonus 110%, che costerà allo Stato una cifra elevatissima non prevista. Anche l’abolizione del reddito di cittadinanza, proposta già anticipata in campagna elettorale, fa storcere il naso a molti elettori.

Per non parlare del salario minimo, ancora in balia di proposte mai concretizzate.

Di sicuro non hanno aiutato alcune dichiarazioni considerate scioccanti di figure istituzionali vicine alla Meloni. Parliamo delle uscite di Marcello De Angelis, con le sue esternazioni e di quelle del generale Vannacci, che ha pronunciato frasi omofobe. Alla lista si aggiunge anche Andrea Giambruno, il compagno della premier. La settimana scorsa, il giornalista ha scioccato tutti con un commento a proposito dello stupro di gruppo di Palermo. “Se eviti di ubriacarti, non ti stuprano”.