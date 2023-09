Strage di Brandizzo, il video choc degli ultimi istanti prima della morte degli operai

Le indagini sulla strage di Brandizzo rivelano di giorno in giorno dettagli sempre più inquietanti su ciò che è accaduto la notte tra il 30 e il 31 agosto 2023. Gli inquirenti hanno sentito sia Rfi, che Sigifer, la ditta di Borgo Vercelli alla quale era stata appaltata la sostituzione di dieci metri di binario subito dopo la stazione di Brandizzo. La testimone chiave, giovane funzionaria dell’ufficio movimento di Rfi, ha parlato ai telefono quella sera con gli operai. Sentita dalla procura, ha raccontato come sono andate veramente le cose. Nelle ultime ore inoltre, è spuntato un video di una delle vittime, girato un’ora prima dello schianto.

Le parole pronunciate dagli operai fanno venire la pelle d’oca.

Strage di Brandizzo, cosa ha rivelato la testimone chiave

La ragazza aveva parlato al telefono con Massa quella sera. I due si erano sentiti tre volte per mettersi d’accordo sull’inizio dei lavori. Comunicando dalla sala di controllo di Chivasso, la giovane dipendente di Rfi aveva avvertito Antonio Massa del pericolo. “Gli ho detto di no per tre volte. Di non iniziare i lavori, perché non c’erano le condizioni per dare il via libera”, ha detto la ragazza alla procura. La donna avrebbe dato a Massa delle istruzioni precise.

Massa e i suoi operai avevano due fasce orarie per lavorare: dopo la mezzanotte e dopo l’una e mezza, quando era previsto il passaggio di un secondo convoglio. Antonio Massa però, avrebbe fatto iniziare i lavori ugualmente prima della mezzanotte, senza fornire alcuna autorizzazione scritta. L’incidente si sarebbe verificato mentre era in corso la terza telefonata: la dirigente stava ripetendo ancora una volta che bisognava aspettare. “Ho sentito un colpo, come di una bomba. Poi è caduta la linea”, il tragico racconto. Poi, un’altra chiamata a Massa: “Sono tutti morti”, le avrebbe detto.

Le parole del capo squadra di Sigifer

Malgrado le insistenze per ottenere l’autorizzazione da parte della funzionaria di Rfi, Andrea Girardin Gibin, capo squadra della Sigifer, avrebbe ricevuto il via libera da Massa. Gli operai quindi hanno iniziato i lavori sui binari al momento meno opportuno.

“Sono disperato per questa tragedia”, ha esclamato un Girardin Gibin visibilmente turbato. Sia lui che messa sono indagati per la strage di Brandizzo: le accuse sono di disastro ferroviario e di omicidio plurimo con l’ipotesi del dolo eventuale. Pochi minuti fa, Il corriere ha raccontato un dettaglio ancora più macabro di quella sera.

C’è un video girato poco prima della strage.

Brandizzo, l’inquietante video girato un’ora prima della strage

Kevin, una delle vittime dell’incidente, ha girato un video un’ora prima di morire, mercoledì notte. “Quando dico treno andate da quella parte perché i treni passano di là”, avrebbe detto Antonio Massa nel filmato, nel quale i ragazzi ridono e scherzano tra i binari. “Non abbiamo ancora neanche l’interruzione”, si sente nel video, che ora è tra gli atti di indagine raccolti dalla procura di Ivrea.