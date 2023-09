Pochi minuti fa, La Repubblica ha pubblicato il video del momento dell’incidente di Brandizzo. Nel filmato è inquadrata la stazione e si vede il momento in cui gli operai vengono investiti dal mezzo. La telecamera di sorveglianza registra cos’è successo alle 23:47 di mercoledì 30 agosto, quando 5 operai sono stati travolti e i loro […]

Pochi minuti fa, La Repubblica ha pubblicato il video del momento dell’incidente di Brandizzo. Nel filmato è inquadrata la stazione e si vede il momento in cui gli operai vengono investiti dal mezzo. La telecamera di sorveglianza registra cos’è successo alle 23:47 di mercoledì 30 agosto, quando 5 operai sono stati travolti e i loro corpi trascinati per le rotaie.

Brandizzo, il video del momento dell’incidente

Il treno ha fischiato in prossimità della stazione di Brandizzo, mentre viaggiava a 100 chilometri orari. Dopo il fischio, si sente la frenata del mezzo che è appena piombato e ha travolto i cinque operai al lavoro sui binari.

Nel filmato si vede che soltanto quattro minuti prima era passato un altro treno. Poi gli operai si sarebbero rimessi al lavoro ignari di ciò che sarebbe successo. Il video, pubblicato in esclusiva da Repubblica, mostra la stazione. Passa prima un mezzo, poi arrivano le 23:47. Si sente il fischio del treno e subito dopo il rumore dei freni che tentano di arrestare la corsa. Ma è troppo tardi: i 5 operai sono già morti.

Cos’è successo in quel momento

Gli inquirenti sono al lavoro per capire l’esatta dinamica della vicenda. Gli operai, autorizzati da Massa, si sarebbero rimessi subito al lavoro, non sapendo che sarebbe passato un altro convoglio.

Tutto ciò è avvenuto nonostante la linea non fosse ancora stata interrotta, e l’autorizzazione formale a procedere non fosse quindi mai arrivata. Massa infatti aveva chiamato la dirigente di Rfi per dirle che il treno, che pensava fosse l’ultimo, era passato. Lei a quel punto gli avrebbe detto di aspettare ad iniziare i lavori perché doveva verificare se fosse davvero così.

Poi la ragazza ha sentito un rumore forte ed è caduta la linea. Quando lei lo ha richiamato lui le ha detto che i suoi colleghi erano tutti morti.

Il video di Kevin prima dell’incidente

Il più giovane delle vittime ha pubblicato un video poco prima della strage. “Vi faccio un fischio e voi vi spostate”, si sente dire a Massa nel video. “I treni passano di qua, alle 11.50 c’è l’ultimo”, ha detto per rassicurare i colleghi. “Io guardo il segnale, appena vi dico “oh”, voi uscite da quella parte”, aveva detto alle vittime, dando il via ai lavori che invece non avrebbero dovuto e potuto cominciare. Ora lui e il caposquadra della ditta appaltatrice, sono indagati.