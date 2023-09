Da qualche giorno l’anticiclone africano è tornato a scaldare le nostre giornate, sebbene con temperature nettamente inferiori rispetto a quelle registrate alla fine di agosto. Le piogge che si sono abbattute sul Nord Italia nelle prime giornate di settembre hanno portato un assaggio di autunno, ma a quanto pare sembra che quest’estate 2023 non voglia finire. Secondo le previsioni meteo di Mario Giuliacci, ora è possibile stabilire con una certa probabilità, quando finirà l’estate 2023.

Meteo, quando finirà l’estate 2023? Arriva il freddo a settembre

“La tendenza meteo per i prossimi giorni vede soprattutto tempo soleggiato e caldo, ma c’è anche una data per la fine dell’estate”, ha annunciato Mario Giuliacci sul suo sito ufficiale.

Il colonnello ha precisato che in questi giorni, le temperature saranno ancora estive, al di sotto però di quelle da record di fine agosto. Stando alle parole dell’esperto, l’alta pressione rimarrà stabile sulla penisola italiana ancora per un po’. Al Nord e al Centro, in particolare, le temperature saranno alte e il cielo sereno. Al Sud ci sarà qualche temporale ma poi “tornerà un caldo piuttosto intenso, insolito per il periodo, sebbene senza gli eccessi degli ultimi mesi”, specifica Giuliacci.

Tuttavia è in arrivo una nuova perturbazione che segnerà la fine dell’estate.

Quando arriverà l’autunno?

Secondo Mario Giuliacci, il caldo e il bel tempo terranno compagni agli italiani fino al 15-16 settembre. Poi ci sarà un drastico cambiamento che segnerà l’inizio dell’autunno. “Tra domenica 17 e lunedì 18 potrebbe piombare sull’Italia un’intensa perturbazione atlantica capace di mettere la parola fine sull’estate 2023”, si legge sul sito del meteorologo. Il ciclone colpirà prima il Nord e il centro con piogge e forti temporali poi arriverà anche al sud spazzando via l’anticiclone africano e quindi in caldo.