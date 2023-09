Due sorelle, di 13 e 17 anni sono state vittime di stupri per un lungo periodo di tempo. Il dramma è avvenuto a Monreale, in provincia di Palermo, dove nella mattinata di oggi, mercoledì 6 settembre 2023, sono stati arrestati i colpevoli. A finire in carcere ben 4 persone. Monreale, due sorelle vittime di stupri: […]

Due sorelle, di 13 e 17 anni sono state vittime di stupri per un lungo periodo di tempo. Il dramma è avvenuto a Monreale, in provincia di Palermo, dove nella mattinata di oggi, mercoledì 6 settembre 2023, sono stati arrestati i colpevoli. A finire in carcere ben 4 persone.

Monreale, due sorelle vittime di stupri: 4 familiari arrestati

Tre uomini e una donna sono stati arrestati dai carabinieri di Monreale questa mattina. Gli stupratori sono anche familiari delle due sorelle che per anni hanno subito “reiterati episodi di violenza sessuale che sarebbero stati commessi tra il 2011 e il 2023”, specifica Adnkronos.

I quattro sono accusati di violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo e lesioni personali con l’aggravante di aver commesso il fatto in famiglia, con abuso di autorità e nei confronti di minori di 10 anni.

I carabinieri sono venuti a sapere degli abusi grazie alla segnalazione della scuola della più piccola delle vittime. C’è anche una donna in mezzo agli arrestati: questa avrebbe favorito gli episodi di violenza, coprendo i suoi familiari per anni e non difendendo le ragazze.