Il Mondo al Contrario è un libro scritto da Roberto Vannacci, generale dell’Esercito italiano. Il libro è primo nella saggistica e nella classifica assoluta su Amazon Kindle. Le parole riportate da Vannacci hanno fatto discutere non poco. In particolare, il militare ha usato commenti molto duri contro gli omosessuali e non ha fatto mancare aspri giudizi […]

Il Mondo al Contrario è un libro scritto da Roberto Vannacci, generale dell’Esercito italiano. Il libro è primo nella saggistica e nella classifica assoluta su Amazon Kindle. Le parole riportate da Vannacci hanno fatto discutere non poco. In particolare, il militare ha usato commenti molto duri contro gli omosessuali e non ha fatto mancare aspri giudizi su temi ambientali, sulle donne e sui migranti. Per questo motivo, dopo la pubblicazione de Il Mondo al Contrario, Vannacci è stato destituito dalla guida dell’Istituto Geografico Militare. Nonostante ciò, le vendite del libro sono ancora in crescita e sembra che il militare stia accumulando un bel gruzzoletto.

“Il Mondo al contrario”, quanto ha guadagnato Vannacci con il suo libro

Il libro è uscito lo scorso 10 agosto 2023 con Amazon Kdp (Kindle direct publishing). Attualmente si vendono 10mila copie al giorno. Il prezzo di vendita è di 19,76 euro, ma ovviamente questa cifra non va interamente all’autore. Con Amazon Kdp, agli scrittori spetta il 70% dei guadagni su Kindle, il 60% dell’edizione cartacea e il 50% di quella a puntate. Senza contare le spese di produzione, l’Iva e le tasse. La stima, fatta dal Corriere della Sera, riguarda le 93mila copie già vendute.

Il libro, a discapito delle controversie legate ai temi affrontati, ha ottenuto un venduto doppio rispetto al resto della top ten.

Vannacci, in tutto questo, quanto ha guadagnato in appena un mese? Secondo la stima del Corriere, il militare, togliendo i costi di Amazon e delle tasse, avrebbe guadagnato 6,19 euro a copia. Moltiplicato questo numero per le copie vendute al momento, parliamo di una cifra che si aggira intorno agli 860mila euro.