Antonio Massa è sopravvissuto all’incidente ferroviario di Brandizzo, dove sono morti 5 operai, travolti da un treno in corsa. Il tecnico di Rfi è indagato per omicidio colposo e per disastro ferroviario. La Procura di Ivrea in questi giorni ha verificato che quella notte si sono verificate gravi violazioni della procedura di sicurezza. E dopo alcune testimonianze che hanno avvalorato quella che inizialmente era solo un’ipotesi degli inquirenti, arriva la prova schiacciante: la confessione di Antonio Massa sulla strage di Brandizzo.

Strage di Brandizzo, le prove contro Antonio Massa

Sin dalle prime indagini della procura, sembrava plausibile che l’episodio catastrofico della morte di 5 operai a Brandizzo fosse stato provocato da un grave errore commesso dal tecnico di Rfi, che gestiva il cantiere.

Ad inchiodare Massa poi, la procura ha raccolto la testimonianza di una dipendente di Rfi, che ha ammesso di non aver mai utilizzato gli operai a iniziare i lavori. C’è anche un video girato da una delle vittime che incrimina Massa. Nel filmato di Kevin Laganà, il tecnico da il via ai lavori. “Ragazzi cominciamo. Quando dico ‘treno’ spostatevi. Quando dico treno andate da quella parte perché i treni passano di là”, si sente.

Brandizzo, la confessione di Antonio Massa: non era autorizzato a iniziare i lavori

Antonio Massa si trova ancora in ospedale, scioccato per quanto accaduto.

Il tecnico era lì quando tutti i suoi colleghi sono stati travolti e uccisi da un treno sui binari della stazione di Brandizzo. Come racconta Il Corriere della Sera, Antonio Massa è disperato per quanto è successo e tra le lacrime, avrebbe confessato la sua responsabilità. “No. Non me l’avevano ancora data l’interruzione della linea”, le sue parole. L’uomo è stravolto e continua a ripetere in modo costante i nomi dei cinque operai morti.

La mamma di una delle vittime ha affermato non lo condanna. “Non gli butto la croce addosso, sarà morto dentro”.